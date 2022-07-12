Два знака на одну дорогу: автомобилисты Петербурга воюют с Комитетом по транспорту из-за штрафов за парковку

Дорога одна, знака два, а штраф все равно придет. Фото: Петр КИБЕР

Автомобилисты Приморского района Петербурга схлестнулись в неравной битве с чиновниками Комитета по транспорту. Причиной стали штрафы – по 3000 рублей каждый, которые в июне внезапно начали массово приходить жителям домов в конце Школьной улице. Здесь, как и везде по городу, установлены знаки повременного запрета парковки – для уборки улиц. Суть спора в том, на какую часть дороги и бокового проезда действуют те самые знаки.

- Я живу здесь уже 30 лет, как дом построили. Где-то в прошлом году, когда полномочия по сбору штрафов за парковку перешли от ГИБДД к Комитету, у нашего дома повесили два знака «Остановка запрещена» с табличками «Время действия» и «Зона действия». На разделительном островке, отделяющим боковой проезд от улицы, висит знак запрещающий остановку с 9:00 до 18:00 по понедельникам. А на тротуаре, справа от бокового проезда, стоит знак, запрещающий остановку с 9:00 до 18:00 по воскресеньям. Вроде все очевидно – первый действует на саму улицу, а второй – на «карман». Но я получил два штрафа. Паркон их зафиксировал в понедельник, при этом моя машина стояла в боковом проезде, - возмущаются читатели «КП-Петербург».

В постановлениях, которые получили жители домов 124, 126, корпус 1 и 128 по Школьной улице – именно здесь стоят сомнительные знаки вдоль дороги и бокового проезда – прикреплены фото работы паркона. На них видно, что сам паркон двигался по основной части улицы, где по знакам, исходя из логики установки, нельзя стоять по понедельникам. Он снимал все машины подряд, в том числе в его объектив попадали автомобили, стоявшие в боковом проезде, где висит знак запрета парковки в воскресенье.

Вроде бы все очевидно, но нет. Фото: Петр КИБЕР

По крайней мере, так думали водители. Поэтому, уверенные в своей правоте, они обжаловали постановление о штрафах в Комитете. Каково же было их удивление, когда Комитет отказал, ссылаясь на то, что, по данным «Дирекции по организации дорожного движения Санкт-Петербурга», знак, установленный на разделительном островке, действует и направо – на основную часть дороги, и налево – на боковой проезд. На что в таком случае действует знак запрета парковки в воскресенье, стоящий на тротуаре у бокового проезда, в Комитете пояснять не стали.

- Да, мы штрафуем правильно. Нам известен этот адрес, - рассказали корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе Комитета по транспорту, но пообещали разобраться в ситуации, попросив прислать фото с проблемного места и пообещав дать полный ответ позднее.

А вот юристы с чиновниками не согласны и советуют отстаивать правоту в суде.

- Согласно Правилам дорожного движения и пункту 5.4.25 ГОСТ Р 52289-2004 знак 3.27 «Остановка запрещена» устанавливают на той стороне дороги, на которой вводится запрещение. Если знак «Остановка запрещена» располагается на одной стороне улицы, то останавливаться нельзя только у этого края, то есть действует принцип «правой руки». В данном случае знак расположен слева относительно бокового проезда, а значит не распространяет на него свое действие, - рассказала «Комсомолке» юрист Анна Сунгурова.

При этом, по ее словам, многое зависит от трактовки ситуации конкретным судьей и доводами, которые приведет оштрафованный водитель. Ведь, хоть в России и действует презумпция невиновности, фактически, именно сам человек должен ее доказать. А в случае с фиксацией нарушений ПДД автоматическими средствами, бремя доказывания невиновности прямо прописано для автомобилистов.

- В данном случае расстановка знаков допускает неоднозначное восприятие дорожной обстановки, так как с учетом расположения знака слева и требований ГОСТа, указанного выше, нельзя прийти к однозначному выводу о запрете остановки в боковом проезде в понедельник, что может являться основанием для прекращения производства по делу. А при сомнениях, судья должен трактовать их в пользу привлекаемого к ответственности лица, - отметила юрист.

Паркон едет по улице и снимает номера машин наискосок, все подряд. Фото: предоставлено "КП-Петербург".

Интересно, что правоту автовладельцев косвенно подтверждает документ Комитета по благоустройству СПб, в согласовании с которым для уборки улично-дорожной сети и были установлены знаки запрета остановки. На официальном сайте Комблага в пункте «Уборка автомобильных дорог» размещен файл «Адресная программа установки дорожных знаков 3.27 "Остановка запрещена" с табличкой 8.5.7 "Время действия"», в котором указано следующее время уборки: «Участок улицы: от д.128 по Школьной ул. до Туристской ул., четная сторона: понедельник, с 09:00-18:00». А также: «Боковой проезд от д.128 по Школьной ул. до д.124 по Школьной ул., четная сторона: воскресенье, с 09:00-18:00».

- Самое обидное, что знаки они повесили, а зимой снег практически никто не убирал. Раза четыре за все время в «кармане» трактор прошел. Даже паркон, когда он еще правильно ездил по воскресеньям, как-то сунулся после снегопадов в боковой проезд, застрял и в итоге уехал восвояси, - отмечают местные жители.

Время уборки прописано в документе Комитета по благоустройству. Фото: gov.spb.ru

Водителям же, в случае несогласия с Комитетом, надо писать жалобы в суд, добиваясь отмены сомнительных штрафов. И если обращения будут массовыми, возможно неразбериху со знаками исправят.

Отметим, что карман вдоль оконечности Школьный улицы – далеко не единственный подобный в городе на Неве. В Петербурге полно похожих мест с сомнительным дорожным статусом – термин «боковой проезд» не прописан в правилах, поэтому автомобилисты нередко сталкиваются с правовым вакуумом. Многие решают не тратить время и нервы, предпочитая платить.

- У нас Комитет по транспорту очень вольно трактует правила дорожного движения, надеясь на то, что людям проще заплатить, чем отстаивать свои права в суде. То знаки у них работают с двух сторон, то на тротуар «добивают». Людям остается либо терпеть этот беспредел и платить бесконечно, либо идти в суд, - уверен автоюрист Александр Холодов.

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