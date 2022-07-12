Александр Дрозденко оценил новую туристическую жемчужину Ленобласти

Гостиничный комплекс удачно расположился на берегу Ладожского озера. Фото: пресс-служба «РН-Северо-Запад».

Отправиться к монастырю на острове Коневец теперь можно из нового речного вокзала с благоустроенной набережной, а отдохнуть перед путешествием по Ладоге - в современной гостинице, из номеров которой слышен колокольный звон Храма Всех Коневских Святых.

ЦЕНТР ПРИТЯЖЕНИЯ

Во вторник, 12 июля, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в рамках рабочей поездки по региону посетил многофункциональный гостиничный комплекс «Владимировский». Отель, построенный «Роснефтью» в конце 2021 года, превратился в настоящий туристический центр притяжения.

— Ленинградская область входит в 5-ку наиболее привлекательных регионов туристического направления. В бухте «Владимировская» компания «Роснефть» создала развитую инфраструктуру мирового уровня для комфортного путешествия по Ленинградской области, - заявил Александр Дрозденко.

Береговая инфраструктура отельного комплекса позволяет безопасно и комфортно добраться до Коневского Рождество-Богородичный монастыря - одного из старейших в России. Его основал преподобный Арсений Коневский в 1393 году. Святыню дважды захватывали шведы и владели ей вплоть до окончания Северной войны. Окончательно Россия вернула себе монастырь в августе 1944 года. В 2016 году «Роснефть» взяла на себя все строительные и восстановительные работы. Высококлассные специалисты, художники и реставраторы трудились над проектом пять лет. В результате монастырский комплекс полностью отреставрирован и обеспечен современной транспортной, энергетической, телекоммуникационной и хозяйственно-бытовой инфраструктурой.

Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, Фото: пресс-служба «РН-Северо-Запад».

От пассажирского речного вокзала в бухте Владимировская до острова курсируют комфортабельный катамаран «Святой Князь Владимир», катер «Святой Арсений» и два судна на воздушной подушке. Всю технику для навигации также закупила «Роснефть».

- Новый проект компании рассчитан, в первую очередь, на туристов. На острове Коневец в 8 км от отеля находится Коневский Рождество-Богородичный мужской монастырь, построенный в XIV веке. Кроме того, поблизости с отелем расположен ряд популярных исторических мест, что тоже обеспечит дополнительный поток сезонных туристов, - отметил директор департамента управления операционной деятельностью региональных продаж НК «Роснефть» Алексей Шабалин.

НА ЛЮБОЙ ВКУС

Сам отель «Владимировский» располагает инфраструктурой для комфортного отдыха и включает четырёхзвёздочный отель, SPA-центр, банный комплекс, кемпинг для автодомов и упомянутый речной вокзал. Рядом с гостиницей находится плавучая АЗС для водного транспорта и современная автозаправочная станция нового формата, где можно заправить автомобиль любым видом топлива.

146 номеров различной категории, в том числе семь — для маломобильных групп населения и клиентов с домашними животными, ждут новых постояльцев. Для гостей доступен ресторан «Ладога» с авторской кухней от шеф-повара Андрея Юдина.

Для любителей путешествий на автомобилях и в автодомах на территории отеля есть специальная зона кемпинга. К каждому парковочному месту проведено электричество и вода. В доме для отдыхающих предусмотрены зоны с телевизором, настольными играми, полноценной кухней, санузлом и душевыми.

- Важно, что учли интересы различных категорий путешественников. Это и туристы-паломники, которые могут комфортно и безопасно посетить старинный монастырский комплекс на остров Коневец, и любители путешествий на автомобилях или автодомах. Для этого здесь организована специальная зона кемпинга. Это - перспективное направление и оно активно развивается именно в нашем регионе, благодаря созданной инфраструктуре для кемперов. Также здесь есть возможность комфортного отдыха в отеле, - отметил глава Ленобласти.

Для любителей путешествий на автомобилях и в автодомах на территории отеля есть специальная зона кемпинга. Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области..

Гостиница также позволяет проводить деловые и корпоративные мероприятия. Для этого предусмотрены два комфортабельных конференц-зала «Коневец» и «Владимировский» вместимость от 50 до 128 человек. Отдельная переговорная комната на 20 персон идеально подходит для бизнес-встреч. Все помещения оснащены высокоскоростным беспроводным интернетом и современным мультимедийным оборудованием.