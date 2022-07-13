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Общество13 июля 2022 5:49

Гигантская «кровавая» Луна поднялась в небо над Петербургом в ночь на 13 июля

После ливней и гроз горожане наблюдали Суперлуние
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Кровавая Луна поднялась над Петербургом

Кровавая Луна поднялась над Петербургом

Фото: СОЦСЕТИ

После мощных ливней и гроз в Санкт-Петербурге в ночь на 13 июля 2022 года небо над городом стало чистым и жители Северной столицы смогли наблюдать невероятно прекрасное явление. Огромная "кровавая" Луна поднялась в небо и смотрела на спящий город словно гигантское око. Горожане стали свидетелями яркого небесного светила и поделились фотографиями в социальных сетях.

- Такая огромная Луна. Прям кровавое яблоко. Невероятной красоты, - делятся впечатлениями горожане.

Наблюдать Луну можно было после заката

Наблюдать Луну можно было после заката

Фото: Лилия КОЗЛОВА

Однако, стоит отметить, что минувшей ночью было пока не настоящее Суперлуние, а подготовка к нему. По данным Московского планетария Суперлуние можно будет наблюдать с вечера 13 июля. Уже начиная с 21 часа 38 минут Луна станет полной. В Петербурге, конечно, в такое время наблюдать Луну еще сложно из-за позднего захода солнца. Зато ночью уже можно будет насладиться этим прекрасным таинственными и романтическим явлением.

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