Гидроплан рухнул в реку Вуокса в Ленобласти

Гидросамолет рухнул в реку в Ленобласти / Фото: СЗТП

В Ленинградской области упал гидроплан. ЧП произошло в Приозерском районе в 8 часов утра 13 июля 2022 года в районе Бабушкиных островов. Пилот летательного средства потерял управление и рухнул прямиком в реку Вуокса. Об этом рассказали в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

- По предварительным данным, 13 июля 2022 года около 8 утра пилот не справился с управлением и совершил жесткую посадку, - рассказали в прокуратуре.

Пилот смог самостоятельно выбраться на берег / Фото: СЗТП

В ведомстве уточнили, что пилот самостоятельно смог выбраться из самолета, добраться до берега и обратиться за медицинской помощью. Известно, что разрешение на полет он не получал.

На место ЧП немедленно выехали сотрудники прокуратуры и следственного комитета. Транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, соблюдение пилотом требований безопасности полетов, при наличии оснований примет меры.

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