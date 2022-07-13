Высокие технологии в помощь рыбаку

Качество отечественных снастей не уступает, а во многом превосходит западные аналоги. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

Когда-то любители рыбалки обходились самодельными удочками и сами изготавливали приманки. Сегодня на помощь рыбаку приходят современные технологии, которые делают ловлю рыбы не только успешной, но и комфортной.

Петербургская компания «Северные мастерские» одна из первых наладила промышленное производство и предложила отечественным рыбакам альтернативу импортным снастям.

- Рыба - как женщина: любит много разных безделушек, и все по настроению, - шутит директор производства компании «Северные мастерские» Артем Червонных. - Поэтому мы изготавливаем оригинальные приманки для всех видов ловли и постоянно пополняем ассортимент.

КАК «РОЖДАЕТСЯ» ПРИМАНКА

Процесс производства рыболовных снастей сегодня сильно изменился. Создание изделия с нуля весьма кропотливая и сложная работа.

- Мы используем компьютерное проектирование, создаем собственные конструкторские и дизайнерские разработки, используя высокотехнологичное оборудование, - говорит генеральный директор компании «Северные мастерские» Асхат Сафин. - Затем, конечно же, тестирование - изделия проходят испытания во всех уголках нашей страны, у нас везде есть «свои люди».

Генеральный директор компании «Северные мастерские» Асхат Сафин. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Потом происходит доработка изделия. Затем подбор сплава с нужными характеристиками для производства, изготовление литиевых форм для станка и, собственно, завершающий этап - отлив изделия под давлением.

- Поэтому наши приманки в качестве ничуть не уступают зарубежным, а зачастую даже превосходят их. При этом мы учитываем опыт поколений рыбаков, ведь рыбалка очень сильно отличается в регионах, не говоря уже о странах. Каждый производитель, безусловно, хочет удовлетворить потребности своего, местного потребителя, поэтому зарубежные приманки часто не адаптированы под российские природные условия, тут важно все: цвет, вес, размер. Мы, как никто другой, знаем, какая рыба, где и на что будет клевать. Ну и, конечно, следим за мировыми тенденциями в производстве рыболовных принадлежностей, без этого никак, - продолжает Асхат Сафин.

Такой подход быстро дал результаты - продукцию «Северных мастерских», более известную под брендом Nord Waters, сегодня хорошо знают как в России, так и за рубежом - в Прибалтике, Финляндии, Швеции, Польше.

Директор производства Артем Червонных. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ЛОВИСЬ, РЫБКА

Каждый сезон «Северные Мастерские» находят, чем удивить даже искушенных и опытных рыбаков. Приманки производителя могут заинтересовать даже тех, кто уже давно в деле. К примеру, «Универсал» - безлопастная воблер-приманка. Она изготовлена по уникальной технологии и не имеет аналогов на российском рынке.

Правильно рассчитанная и сбалансированная форма позволяет ей погружаться горизонтально и при этом покачиваться вдоль своей оси. На рывковой проводке она рыскает в разные стороны, при равномерной - мелко дрожит.

Она интересна тем, что универсальна: хочешь ловить летом - отлично, зимой - замечательно, - добавляет Асхат Сафин.

Пандемия, а потом санкции, конечно, не могли не повлиять на отечественных производителей.

- Блесны, воблеры, мормышки - это производится на зарубежных станках, найти комплектующие и обслужить такое оборудование стало сложнее. Все приманки мы оснащаем японской фурнитурой, в которой используется сталь премиального качества, - говорит Артем Червонных.

Но к кризисам нам не привыкать.

- Стараемся ко всему относиться философски и двигаться дальше - без этого сегодня никак, - продолжает Асхат Сафин. - Мы и дальше планируем расширять свой ассортимент - для этого у нас есть высококвалифицированные специалисты, современное оборудование и налаженные коммуникации с нашими потребителями и партнерами. Хочется развивать отечественное производство рыболовных снастей, чтобы у наших рыбаков была достойная и доступная альтернатива импортным товарам.

И такая альтернатива есть: качество снастей «Северных мастерских» не уступает, а во многом превосходит западные аналоги, зато стоит такая продукция дешевле за счет невысокой доли зависимости от импортных материалов.