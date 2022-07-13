«Меня похитили и забрали все документы»: Бизнесмен из Петербурга заявил, что у него вымогают 18 млн рублей за продажу коттеджа, который после этого сожгли неизвестные

Бизнесмен из Петербурга жалуется. что его похитили и избили из-за продажи "дома с сюрпризом", который впоследствии подожгли неизвестные. Фото: СОЦСЕТИ

История с поджогом коттеджа в Ленобласти, где чуть не погибла вся семья с ребенком, не утихает до сих пор. Все началось с того, что этот дом бизнесмен Андрей Смирнов продал стоматологу Вадиму Ветуху. Правда, он умолчал, что этот особняк могут поджечь его враги, которые уже не раз угрожали ему. Так и случилось. Коттедж подожгли спустя пару недель после того, как туда въехала семья стоматолога. Вадим, его жена и ребенок чуть не сгорели. На этом история должна была закончиться. Но, как заявил бывший владелец коттеджа, стоматолог якобы решил ему отомстить. Об этом "КП-Петербург" рассказал сам коммерсант.

Тот самый "дом с сюрпризом", семья Ветух прожила в нем пару недель после покупки. Фото: предоставлено "КП"

«ДОЛЖЕН 18 МЛН РУБЛЕЙ»

- Расследование поджога затянулось, - позвонил в редакцию «КП-Петербург» предприниматель Андрей Смирнов. – Стоматолог Вадим, которому я продал дом, позвонил мне через три месяца после ЧП. Попросил о помощи. Я ведь журналистам ранее говорил, что готов с ним встретиться. Я взял с собой прораба, приехал на участок к сгоревшему дому. Думал, составим смету на ремонт. Но тут внезапно к нам подъехал черный джип, оттуда выходят три «быка» и начинают меня «прессовать». Говорят, что я должен Вадиму 18 млн рублей!

По словам бизнесмена, следом его якобы вывезли в лес, где били по шее и бутылкой по голове. Далее его отвезли к нотариусу, где заставили переписать свое имущество и машину на Вадима. Тем не менее, Андрей не смог показать редакции следы избиения, к медикам он не обращался.

Бизнесмен Андрей Смирнов боится за свою семью, поэтому перевез всех в другой город. Фото: предоставлено "КП"

- Забрали мой «Ниссан» стоимостью в 750 тысяч рублей, мой паспорт и документы на дом под Петербургом. Но я у нотариуса писал все эти бумажки с неправильными паспортными данными, нарочно. Так что никакой силы эти документы не имеют, - на эмоциях говорит предприниматель.

Предприниматель заявляет, что через сутки после избиения он написал заявление в полицию, а позже в прокуратуру, но реакции якобы пока никакой. Сейчас бизнесмен вывез жену и детей в другой город, опасаясь за их жизнь.

«АНДРЕЙ ПЬЕТ И ПСИХИЧЕСКИ НЕУСТОЙЧИВ»

Сам же стоматолог Вадим Ветух крайне удивился, услышав всю эту историю.

- Мне банк выплатил копейки по страховке за ипотеку. Сам ущерб оценили в 6,5 млн рублей, а я получил в три раза меньше. Поэтому я обратился за помощью к Смирнову. У него был проект этого дома, я попросил его помочь узнать, сколько будет восстановить крышу и все, что сгорело. Он приехал с прорабом, составить смету. Я ему предложил в связи с такой подставой с поджогом забрать дом себе обратно и продать его. Смирнов начал мяться, юлить. А потом уехал и пропал на неделю, никак не помог даже крышу восстановить, - заверяет Вадим Ветух.

Вадим Ветух отрицает обвинения Смирнова. Стоматолог до сих пор "бодается" со страховкой по дому. Фото: СОЦСЕТИ

По словам стоматолога, через неделю бывший владелец дома снова позвонил ему с какими-то обвинениями и оправданиями, что они не будут сотрудничать.

- Я в итоге 15 минут слушал его бредни, повесил трубку и забыл про эту историю. Я больше не рассчитываю ничего от него получить, он психически неустойчив. Соседи по участку сказали мне, что он пил запоями, я потом после поджога много старых бутылок нашел. И бизнес у него какой-то мутный, банкротит фирмы, вот ему и мстят поджогами. Что с него взять? – сокрушается Вадим.

Бизнесмен Смирнов предоставил редакции справку о том, что ему нельзя принимать алкоголь из-за имплантации препарата.

Но других каких-либо прямых подтверждений своим словам предприниматель так и не привел. Стоматолог же рассказывает, что за три месяца после поджога новостей по следствию нет. Даже записи с видеорегистратора в ночь ЧП на машине таинственно пропали. Сейчас Вадим с женой и сыном живут у родителей, до сих пор не понимая, когда удастся вернуться в свой дом. Поджигателей имущества Смирнова тоже не нашли. А вот война между двумя пострадавшими сторонами, судя по всему, только началась.

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