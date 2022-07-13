Как управлять услугами ЖКХ в одно касание

Мультисервисная компания ДОМСПБ выпустила мобильное приложение, через которое можно оплатить счета или вызвать сантехника. Фото предоставлено пресс-службой компании ДОМСПБ.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Ежедневно ДОМСПБ принимает более двух тысяч обращений клиентов. Сообщения поступают из социальных сетей, по электронной почте, по телефону кол-центра и лично от граждан в шести отделениях компании. В каждом отделении открыт современный клиентский офис, работает круглосуточная аварийная служба. Заявки обрабатывают тридцать операторов, а помогает им в этом система автоматизации процессов.

Уже второй год ДОМСПБ работает на современной электронной ERP-системе, отказавшись от бумажных документов. Система помогает формировать заявки от клиентов, оперативно передавать заказ-наряды от руководителя сотруднику, планировать и контролировать работу исполнителей, отслеживать процесс выполнения задач, проверять качество работ.

УДОБНО И БЫСТРО

Отладив и автоматизировав механизм взаимодействия по вопросам обработки заявок и контроля качества работ, мультисервисная компания пошла дальше и продолжила внедрять новые технологические решения.

Следующим этапом развития ERP-системы стало создание клиентского мобильного приложения ДОМСПБ. Недавно завершилось бета-тестирование, и последняя версия стала официальным запуском мобильного приложения.

Через приложение жители домов, управляемых ДОМСПБ, смогут оперативно получать консультации и квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг, узнавать информацию о предстоящих собраниях и отключениях, видеть данные о проведенных в доме работах и оставлять заявки.

- Эта система воплощает принцип клиентского офиса в кармане. Вернее, в сотовом телефоне. Теперь петербуржцам не нужно в непогоду выходить из дома, звонить по телефону горячей линии или искать исполнителей бытовых услуг для ремонта в квартире - все максимально удобно и оперативно можно сделать в приложении ДОМСПБ, -рассказывает директор по маркетингу ДОМСПБ Данила Селиверстов.

ПРОВЕРКА КЛИЕНТАМИ

Мобильное приложение выпущено на двух основных платформах - IOS и Android. Его тестировщиками стали клиенты компании, которые пожелали первыми испробовать новинку.

Они раньше всех начали пользоваться сервисом, а в процессе указывали замечания и ощущения от его применения.

- Мы постоянно развиваемся, и все наши нововведения имеют одну цель - систематизировать и улучшить качество работы ДОМСПБ. Для этого важно снабдить сотрудников современными и удобными средствами постановки задач, документооборота, коммуникации, а клиентам дать уверенность в получении качественного обслуживания, - добавляет Данила Селиверстов.

НА ЗАМЕТКУ

Мобильное приложение ДОМСПБ поможет:

- оформить все виды заявок и отследить статус их выполнения онлайн

- получить информацию об аварийных и плановых отключениях, новости и события от компании

- ценить качество выполненных работ, оставить отзывы и предложения

- оперативно получить, просмотреть и оплатить квитанции

- передать показания счетчиков

- вызвать сантехника, электрика или мастера для решения бытовых задач.