Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Санкт-Петербург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в ПетербургеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеИщем домНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусАфишаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Санкт-Петербург
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 июля 2022 9:58

Как управлять услугами ЖКХ в одно касание

Мультисервисная компания ДОМСПБ выпустила мобильное приложение, через которое можно оплатить счета или вызвать сантехника
Оксана Никулина
Мультисервисная компания ДОМСПБ выпустила мобильное приложение, через которое можно оплатить счета или вызвать сантехника. Фото предоставлено пресс-службой компании ДОМСПБ.

Мультисервисная компания ДОМСПБ выпустила мобильное приложение, через которое можно оплатить счета или вызвать сантехника. Фото предоставлено пресс-службой компании ДОМСПБ.

ВСЕГДА НА СВЯЗИ

Ежедневно ДОМСПБ принимает более двух тысяч обращений клиентов. Сообщения поступают из социальных сетей, по электронной почте, по телефону кол-центра и лично от граждан в шести отделениях компании. В каждом отделении открыт современный клиентский офис, работает круглосуточная аварийная служба. Заявки обрабатывают тридцать операторов, а помогает им в этом система автоматизации процессов.

Уже второй год ДОМСПБ работает на современной электронной ERP-системе, отказавшись от бумажных документов. Система помогает формировать заявки от клиентов, оперативно передавать заказ-наряды от руководителя сотруднику, планировать и контролировать работу исполнителей, отслеживать процесс выполнения задач, проверять качество работ.

УДОБНО И БЫСТРО

Отладив и автоматизировав механизм взаимодействия по вопросам обработки заявок и контроля качества работ, мультисервисная компания пошла дальше и продолжила внедрять новые технологические решения.

Следующим этапом развития ERP-системы стало создание клиентского мобильного приложения ДОМСПБ. Недавно завершилось бета-тестирование, и последняя версия стала официальным запуском мобильного приложения.

Через приложение жители домов, управляемых ДОМСПБ, смогут оперативно получать консультации и квитанции на оплату жилищных и коммунальных услуг, узнавать информацию о предстоящих собраниях и отключениях, видеть данные о проведенных в доме работах и оставлять заявки.

- Эта система воплощает принцип клиентского офиса в кармане. Вернее, в сотовом телефоне. Теперь петербуржцам не нужно в непогоду выходить из дома, звонить по телефону горячей линии или искать исполнителей бытовых услуг для ремонта в квартире - все максимально удобно и оперативно можно сделать в приложении ДОМСПБ, -рассказывает директор по маркетингу ДОМСПБ Данила Селиверстов.

ПРОВЕРКА КЛИЕНТАМИ

Мобильное приложение выпущено на двух основных платформах - IOS и Android. Его тестировщиками стали клиенты компании, которые пожелали первыми испробовать новинку.

Они раньше всех начали пользоваться сервисом, а в процессе указывали замечания и ощущения от его применения.

- Мы постоянно развиваемся, и все наши нововведения имеют одну цель - систематизировать и улучшить качество работы ДОМСПБ. Для этого важно снабдить сотрудников современными и удобными средствами постановки задач, документооборота, коммуникации, а клиентам дать уверенность в получении качественного обслуживания, - добавляет Данила Селиверстов.

НА ЗАМЕТКУ

Мобильное приложение ДОМСПБ поможет:

- оформить все виды заявок и отследить статус их выполнения онлайн

- получить информацию об аварийных и плановых отключениях, новости и события от компании

- ценить качество выполненных работ, оставить отзывы и предложения

- оперативно получить, просмотреть и оплатить квитанции

- передать показания счетчиков

- вызвать сантехника, электрика или мастера для решения бытовых задач.

БИЗНЕС-ПРЕСС