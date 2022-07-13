Вице-губернатор Поляков: на «Красном треугольнике» появится общественное пространство

Власти обещают привести в порядок территорию "Красного треугольника". Фото: Артем КИЛЬКИН

Власти Петербурга намерены серьезно взяться за проблему завода «Красный треугольник». В будущем, по словам вице-губернатора Полякова, здесь появится общественно-деловое пространство. Сейчас территория предприятия с более чем столетней историей представляет собой «лоскутное одеяло» из руин и отдельных работающих цехов с различными арендаторами и хозяевами. Здесь то и дело происходят различные ЧП.

- Один из объектов нашего города, который остро нуждается в реновации – завод «Красный треугольник». Взял вопрос на свой личный контроль, - написал Кирилл поляков в своем телеграм-канале.

По словам вице-губернатора, сейчас на территории завода работают десятки предприятий, на которых трудятся тысячи петербуржцев. Суммарная выручка производств за год – более 1 миллиардов рублей. Поэтому выводить предприятия на сторону никто не собирается, а наоборот, власти будут развивать производственный потенциал объекта.

Задачи обозначены как восстановление объекта культурного наследия с превращением в новое общественно-деловое пространство, при сохранении нынешнего промышленного кластера.

- Есть разные пути преобразования этой территории, цель одна – дать горожанам возможность отдыхать и работать в пространстве обновленного «Красного треугольника, - отметил вице-губернатор.

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