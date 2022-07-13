День города в сети: Tele2 обеспечила городские праздники надежной связью. Фото: пресс-служба Tele2.

Санкт-Петербург – Tele2, российский оператор мобильной связи, поддержал проведение июньских городских праздников и фестивалей в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске. В местах проведения массовых мероприятий установили дополнительное оборудование, которое позволило обеспечить бесперебойную связь и мобильный интернет клиентам оператора.

Июнь – месяц, когда в крупных городах Северо-Запада чаще всего проводят дни городов, фестивали и концерты. Для обеспечения связью и скоростным мобильным интернетом клиентов Tele2 в местах проведения праздников оператор провел подготовительные работы: оптимизировал сеть, расширил емкость, установил временные мобильные базовые станции. Летом 2022 года подобные работы провели в Санкт-Петербурге, Архангельске, Вологде и Петрозаводске.

В июне в Северной столице прошла серия городских мероприятий: музыкальный фестиваль «Стереолето», День города, праздник выпускников «Алые паруса». Последний собрал на Дворцовой площади и Дворцовой набережной более 1,2 млн человек. 25 июня юбилей Вологды праздновало на центральной площади города около 50 тысяч жителей. День города в Петрозаводске на Онежской набережной отметили порядка 60 тысяч человек. В Архангельске с 23 июня по 3 июля провели серию фестивалей под общим названием «Белый июнь». Площадки в центре города собрали 37 тысяч гостей. Во время мероприятий в городах Северо-Запада сеть работала в штатном режиме без перегрузок, обеспечивая среднюю скорость до 24,5 Мбит/с.

Вместе с обеспечением культурно-массовых мероприятий надежной связью оператор организовал свои интерактивные зоны. В Петрозаводске на День города Tele2 обустроила цифровую площадку на территории Онежской набережной. Гости могли отдохнуть на удобных пуфах, выпить кофе, поиграть в аэрохоккей и сделать фото в формате 360 градусов. В Вологде в салоне Tele2 дарили горожанам подарки и угощали кофе. В Архангельске в рамках деловой программы фестиваля «Белый июнь» компания организовала выставку ретротелефонов и возможность всем желающим оставить на память оригинальное селфи.

- Праздник в центре города – это всегда тест на прочность инфраструктуры связи. Многочисленные торжества этим летом стали особенными, - отметил технический директор макрорегиона «Северо-Запад» Tele2 Сергей Сергеев. - После двух лет пандемии и изоляции люди с удовольствием вышли на набережные и центральные площади. Праздники были действительно массовыми. Мы со своей стороны сделали все возможное, чтобы даже при высоких нагрузках наши абоненты получили качественную связь.

В 2021 году Tele2 в регионах Северо-Запада провела модернизацию инфраструктуры связи. В сеть Архангельской области инвестировали 480 млн рублей, что позволило увеличить число базовых станций 4G в регионе на 30%. В Карелии объем инвестиций составил 180 млн, а инфраструктуру увеличили на 25%. Аналогичного показателя по увеличению инфраструктуры связи удалось достигнуть в Вологодской области. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области за год компания также провела масштабные работы: емкостных базовых станций с поддержкой 4G стало на 30% больше, чем годом ранее. Оперативно отслеживать улучшения качества связи клиенты оператора могут на специальном сайте.