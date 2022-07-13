Ущерб на 172 миллиона рублей: полиция и ФСБ вскрыли схему обогащения чиновников петербургского «Водоканала»

В домах чиновников "Водоканала" прошли обыски. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО.

Шесть уголовных дел по статье «превышение должностных полномочий» возбудила полиция в отношении должностных лиц «Водоканала Санкт-Петербурга». Чиновников из числа руководства организации подозревают в присвоении денег на общую сумму в 172 миллиона рублей.

- Сотрудниками полиции и ФСБ вскрыта противоправная деятельность должностных лиц «Водоканала». Установлено, что в период с 2014 по 2019 годы с рядом строительных компаний города заключались договоры по подключению к сетям водоснабжения и водоотведения новых объектов, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По версии следствия, подозреваемый вносили недостоверную информацию о технических условиях по подключению новостроек в автоматизированную систему «Водоканала».

В результате деньги, которые должны были поступить в бюджет госпредприятия, шли мимо – в карманы чиновников. По оценке экспертов, ущерб составил 172 миллиона рублей.

В рамках уголовного дела у нескольких подозреваемых прошли обыски. По предварительным данным, задержаны четверо человек. Расследование махинаций нечистых на руку сотрудников «Водоканала» продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Генерального директора «Водоканала» Петербурга задержали

Перед задержанием у него в квартире прошли обыски (подробности)

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.