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Общество14 июля 2022 5:48

Гигантское Суперлуние над Петербургом попало на фото

Огромная Луна осветила весь город
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Огромное суперлуние попало на фото в Петербурге / Фото: Антон Кубышкин

Огромное суперлуние попало на фото в Петербурге / Фото: Антон Кубышкин

В ночь на 14 июля 2022 года над Землей нависла Супер Луна. Огромное небесное тело могли наблюдать люди из разных уголков планеты. В Санкт-Петербурге Суперлуние тоже было видно благодаря ясному нему. Так, фотограф Антон Кубышкин поймал красавицу в свой объектив и поделился снимка в сети.

- Невероятно красиво, - стали восхищаться пользователи сети.

- Просто восторг от таких потрясающих фото!

- Красотища!

Луна максимально приблизилась к Земле / Фото: Антон Кубышкин

Луна максимально приблизилась к Земле / Фото: Антон Кубышкин

На снимках Луна поражает своим размером. Фотограф снимал ее в Кронштадте, а также в Приморском районе рядом с "Лахтой Центром". На фоне таких достопримечательностей небесное светило выглядит невероятно гигантским.

Больше такой красоты в этом году не будет / Фото: Антон Кубышкин

Больше такой красоты в этом году не будет / Фото: Антон Кубышкин

Минувшей ночью было самое большое Суперлуние этого года. Это явление происходит при совпадении полнолуния и новолуния с перигеем - моментом, когда Луна максимально сближается с Землей.

Отметим, что в этом году больше такого нам увидеть не удастся. Зато красивые моменты запечатлены на камеру. Следующее полнолуние будет 12 августа, но уже не столь большим и завораживающим.

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