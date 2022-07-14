Более 170 тысяч человек получили Единую карту петербуржца в Сбербанке с начала 2022 года. Фото: пресс-служба Сбербанка.

По итогам первого полугодия 2022 года более 172 тысяч человек стали владельцами Единой карты петербуржца Сбербанка.

Проект стартовал 6 мая 2019 года. Карта объединяет в себе банковские платежные функции и несколько важных нефинансовых сервисов. Так, на неё можно записать квалифицированную электронную подпись и любой проездной билет из действующих в Санкт-Петербурге, в том числе льготные и единый электронный билет «Подорожник».

Кроме основных возможностей карты, скидок от более чем 400 компаний из разных сфер деятельности и бонусной программы «СберСпасибо», для держателей ЕКП доступны полезные сервисы. Они работают через личный кабинет на портале Единой карты Петербуржца или в мобильном приложении. Например, с помощью «Социального калькулятора» можно узнать о доступных владельцу карты мерах соцподдержки, а на сервисе «Городской диалог» – проходить опросы и выражать своё мнение на актуальные городские темы.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка ПАО Сбербанк: «С момента старта проекта в 2019 году мы выдали более 800 тысяч Единых карт петербуржца. И интерес к ЕКП продолжает расти: ещё 20 тысяч новых карт уже выпущены и ждут своих получателей».

Оформить карту можно во всех офисах Сбербанка Санкт-Петербурга, обслуживающих физлиц – для этого необходимо иметь при себе паспорт и СНИЛС – или обратиться к своему работодателю. Выпуск займет не более 8 рабочих дней. Обслуживание, выпуск и перевыпуск ЕКП бесплатные. Заказать перевыпуск карты также можно по горячей линии или через Сбербанк Онлайн и мобильное приложение.