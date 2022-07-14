В жилом экорайоне «Юнтолово» появилось новое общественное пространство – игровая площадка формата PlayHub

В жилом экорайоне «Юнтолово» появилась игровая площадка. Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Новое рекреационное пространство стало первым этапом создания прогулочных аллей в «Юнтолово», которые свяжут между собой жилые кварталы, Центральный парк площадью 20 га и лесопарковое пространство.

Новое пространство расположено рядом со зданием общеобразовательной школы с центром «Техноспейс» - напротив домов 49, корпус 7 и 51, корпус 6 по Юнтоловскому проспекту. Зона занимает площадь более 13 тыс. м² и уже стала излюбленным местом для игр, развития и социализации маленьких жителей района. Проект был создан в сотрудничестве с детскими психологами. Площадка выполнена в экостиле, который подчеркивает концепцию «Юнтолово».

При проектировании основной акцент был сделан на игровую и рекреационную составляющую. Здесь разместились уличные музыкальные инструменты, игровые панели, колесо оптической иллюзии для тренировки вестибулярной и зрительной системы. Для маленьких исследователей предусмотрены несколько игровых сценариев: полосы препятствий, оборудование для лазания, различные карусели, мини-скалодром, горки и огромная песочница-пляж с белым кварцевым песком. Рядом комфортные зоны для родителей. Здесь, сидя под деревом или в беседке, можно отдохнуть, приглядывая за детьми.

Для любителей спорта и уличных тренировок – зона воркаут с турниками и настольный теннис. С восточной части PlayHub огибает велодорожка, которая соединяет все жилые кварталы «Юнтолово». Учтены и интересы пешеходов с особыми потребностями — девелопер заботится о том, чтобы среда была безбарьерной и доступной для всех.

Фото: пресс-служба «Главстрой Санкт-Петербург».

Рельеф общественной зоны был дополнен геопластикой, имитирующей холмы. Склоны покрыты резиновой крошкой или натуральным газоном, что не только создает запоминающийся ландшафт, но и активно используется детьми в игре. На территории установлены скамейки для отдыха и высажены взрослые деревья и кустарники. При выборе культур для посадки были учтены особенности их цветения. Новое рекреационное пространство стало первым этапом создания прогулочных аллей в «Юнтолово», они свяжут между собой жилые кварталы, Центральный парк площадью 20 га и лесопарковое пространство.

Создание самодостаточных жилых территорий, полностью обеспеченных инфраструктурой, — главный приоритет для девелопера. «Главстрой Санкт-Петербург» и ее основатель промышленник Олег Дерипаска стали основоположниками комплексного развития территории в Петербурге, предполагающего создание по-настоящему комфортной жилой среды с современными общественными и парковыми пространствами. Общая площадь зеленых зон в «Юнтолово» составит порядка 70 гектар. Территория будет наполнена прогулочными маршрутами и разнообразной инфраструктурой, включающей детские игровые пространства, спортивные зоны, велодорожки, места для встреч и отдыха.