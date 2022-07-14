Айфоны, массажное кресло и бархатная мебель. Появились фото из квартир чиновников «Водоканала Петербурга», обвиняемых в коррупции на 172 млн рублей

Показываем, в каких условиях жили чиновники "Водоканала" Петербурга, задержанные за присвоение 172 млн рублей. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Золотые унитазы, как у задержанного начальника ГИБДД Ставрополья, есть не у каждого подозреваемого в коррупции. Это доказало видео полиции с обысков чиновников петербургского «Водоканала», обвиняемых в присвоении 172 миллионов рублей. Квартиры у задержанных были обставлены достаточно просто. Нашли у них разве что массажное кресло, коллекции элитных гаджетов и бархатную мебель.

Сейчас полиция возбудила уже шесть уголовных дел. По версии следствия, на протяжении пяти лет несколько сотрудников предприятия присваивали себе часть денег, полученных за подключение новостроек к водоснабжению.

Элитная новостройка в центре Петербурга. Сказка, а не жизнь. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Имена задержанных чиновников пока не называют. Первого подозреваемого уложили на пол в квартире на ЖК «Черняховский» на Лиговском проспекте.

Один из задержанных был растерян. Силовики же растерялись от богатой жизни мужчины. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Судя по видеозаписи, комнат в квартире минимум три. Для справки, «трешка» в 93 квадратных метра в данном ЖК стоит около 35 миллионов рублей. А с таким дизайнерским ремонтом наверняка можно продать и дороже. Сам жилой комплекс построен в 2014 году. У ЖК закрытый двор видеонаблюдение, наземный и подземный паркинг.

Одна только детская размером со студию в Мурино. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В квартире сотрудника «Водоканала» можно заметить дорогую кожаную мебель, плазменные телевизоры, массажное кресло. В интерьере преобладает белый цвет.

- Ничего не могу сказать. Пока не понимаю, в чем дело. Ранее меня не судили, - растерянно произнес хозяин квартиры на камеру.

В спальной комнате у чиновника бархатная двуспальная кровать, комната соединена с лоджией, где есть панорамные окна.

В одном из шкафов спрятан сейф. Но он абсолютно пуст. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

А вот сам хозяин одет скромно, он встретил оперативников в футболке и спортивных штанах. Показал Сотрудникам ФСБ спрятанный в стенке сейф с электронным замком. Но, сюрприз, там было пусто.

Квартира другого фигуранта уголовного дела чуть скромнее, находится она в многоэтажке на проспекте Ударников. «Однушки» там оценивают от 6,5 млн рублей. На паре кадров видно, что в квартире много разнообразной техники Apple: наушники, смартфоны, часы, ноутбук и планшет.

Другой задержанный любит дорогие гаджеты от Apple. Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

Добавим, что расследование уголовного дела только началось. Чиновникам «Водоканала» грозит до 10 лет лишения свободы. Вскоре им изберут меру пресечения.

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