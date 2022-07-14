«Прошел сверхрасчетный ливень»: Последствия разгула стихии на севере Петербурга ликвидируют аварийные бригады «Водоканала»

В Петербурге ликвидируют последствия ливня. Фото: Соцсети/ Водоканал СПб

Очередной ливень, обрушившийся на Петербург, оказался мощнее предыдущих. Всего за час на город вылилось больше трети месячной нормы осадков. Как результат – подтопления на дорогах, с которыми борются аварийные бригады «Водоканала».

- 14 июля с 14:00 до 15:00 в Петербурге выпало больше трети от месячной нормы осадков. В северных районах прошел сверхрасчетный ливень, - отмечает пресс-служба «Водоканала».

Так, в Выборгском и Калининском районах было зафиксировано - 17,7 мм за 20 минут, при норме в 7,2 мм. Неудивительно, что дороги затопило. Так, например, на текущие по проезжей части реки пожаловались жители домов на проспекте Художников.

В «Водоканале» уточняют, что в большинстве случаев вода сама уйдет в ливневую канализацию в течение 15-20 минут. А там, где есть проблемы, помогут аварийные службы. Сейчас мобильные бригады работают по вызовам горожан и организаций, откачивая воду мотопомпами и прочищая сливы уличной канализации.

При скоплении воды на улице, можно оставить заявку на горячую линию «Водоканала» по номеру: 305-09-09.

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