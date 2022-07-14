Последствия ливня в Санкт-Петербурге 14 июля 2022 года: Половина месячной нормы дождей выпала за полтора часа

Мощный ливень обрушился на Петербург 14 июля Фото: СОЦСЕТИ

Сильный ливень с грозой и градом обрушился на Санкт-Петербург днем 14 июля. Заливать город начало с севера в первом часу дня. Основной удар стихии пришелся на Выборгский и Калининский районы, где за 20 минут было зафиксировано 17,7 мм осадков при норме в 7,2 мм. Всего за полтора часа в городе выпало 40 мм осадков, что почти половина месячной нормы. Показываем последствия ливня в Санкт-Петербурге 14 июля 2022 года, затопившего дороги в городе.

- Перекресток Луначарского и Энгельса затопило основательно, - пожаловались в социальной сети горожане.

В этом месте дорога превратилась в настоящую реку.

Улицы на севере города затопило Фото: СОЦСЕТИ

Также Северная Венеция появилась и на проспекте Художников. Машинам пришлось буквально плыть по образовавшемуся морю. Благо, обошлось без гидроударов.

<p> Напомним, что это еще не весь ливень на сегодня. Синоптики прогнозируют, что вторая волна ливней накроет Петербург с 19 до 21 часов. Для ликвидации последствий стихии на улицах города дежурят 65 бригад и 42 единицы техники "Водоканала".