Новые автобусы для транспортной реформы будут приезжать в Петербург до середины ноября

Партии автобусов прибудут в город в сентябре, октябре и ноябре. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В пятницу, 15 июля, Петербург проснулся совсем другим – с его дорог исчезли коммерческие маршрутки. Стартовал третий и заключительный этап транспортной реформы (НМТО). Напомним, она началась в апреле и была призвана искоренить наличную оплату в автобусах, запустить на дорогие новенький удобный транспорт и сэкономить петербуржцам деньги с помощью пересадочного тарифа.

Если первые два этапа шли по плану, то к третьему накопились сложности. Главная – поставка новых автобусов. Выпустить на третьем этапе 1244 автобуса у комитета по транспорту не получится, виной тому логистические проблемы в поставках комплектующих. Автобусные заводы попросту не успели доставить весь транспорт в срок. Дождаться полной поставки бирюзовых автобусов можно будет лишь к середине ноября.

– На 88 маршрутах временно будут работать 378 автобусов 2015-2020 годов выпуска, что составляет менее 15% от общего объема техники в рамках НМТО. Новые автобусы по мере поступления будут направляться на маршруты взамен старых. Планируется, что к 15 сентября в город прибудут 92 новых автобуса. Следующая партия автобусов в количестве 112 единиц поступит не позднее 15 октября. И закончится обновление подвижного состава к 15 ноября, когда автобусные заводы отгрузят последнюю партию пассажирской техники в количестве 174 автобусов. Безналичная оплата проезда на данных маршрутах также будет вводиться постепенно, – заявили КП-Петербург в комтрансе.

С 15 июля маршрутки действительно исчезнут с дорог Петербурга. Заметить коммерческий транспорт можно будет у конечных станций метро, куда приезжают областные маршрутки. Фото: Артем КИЛЬКИН

КОНКРЕТНО

Остались к началу третьего этапа и обывательские вопросы от горожан. «КП» спросила у комитета по транспорта и у ответственного за НМТО «Организатора перевозок» о самом насущном.

Холодно-горячо: почему в автобусах плохо работают кондиционеры?

Жалобы на духоту в салоне автобуса звучали все знойные недели. Петербуржцы писали в соцсетях, что водители отказывались включать кондиционер или говорили, что он не работает.

– Случается, что при включенном кондиционере пассажиры открывают окна и люки в салоне автобуса, из-за чего работа системы охлаждения становится бессмысленной. Добавим, перевозчики ведут ежедневный контроль за выпуском подвижного состава с исправными системами кондиционирования. На линию выпускаются только исправные автобусы, – ответили в ведомстве.

Водители в курсе того, что обязаны включать кондиционер по просьбе пассажиров. Об упрямых водителях и бортовом номере автобуса нужно сообщать «Организатору перевозок», ведомство проведет проверку.

Почему пересадочный тариф иногда не срабатывает?

В начале апреля проблема с оплатой по пересадочному тарифу «60 минут» объяснялась неполным программным обновлением валидаторов. Сейчас неполадки устранили, но иногда сбои случаются, признали в «Организаторе перевозок».

– К нам продолжают поступать обращения о некорректной работе пересадочного тарифа, но их количество незначительно. И по результатам проверок выясняется, что зачастую проблема в неправильном поведении пассажиров при оплате проезда – пассажир убирает проездной билет, не дожидаясь зелёного сигнала на валидаторе.

Валидаторы порой продолжают подводить пассажиров, но случаи несрабатывания пересадочного тарифа стали совсем редкими. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Если новых автобусов не хватает, значит маршрутки останутся?

Нет. Юркий и компактный транспорт полностью прекратит работу с 15 июля. Увидеть маршрутки в городе получится только возле конечных станций метро, куда приезжают областные коммерческие автобусы. Они уже не попадают под петербургский контроль.

– На новые принципы обслуживания пассажиров перейдут 156 маршрутов, из них 48 – это новые маршруты, на улицы города выйдут 1244 автобуса. При этом усиление трамвайных, троллейбусных и автобусных маршрутов городских перевозчиков будет продолжено.

Если новых автобусов не хватает, значит на усиление выйдет старый транспорт?

Да. На тех маршрутах, где горожанам остро не хватает подвижного состава, будет автобусное прибавление. И в лице нового транспорта, и в лице старого.

– Работа по оптимизации движения транспорта проводится в постоянном режиме. Мы отслеживаем пассажиропотоки, анализируем их и там, где действительно видим необходимость, принимаем решение о направлении дополнительного транспорта, либо изменении маршрута, либо изменении расписания, – заключили в «Организаторе перевозок».

В комтрансе дополнили, что основные нарекания от горожан поступают насчет маршрутов №170 (Лахтинский разлив – ул. Репищева), №301 (АС Костюшко – Геологическая ул., 75), №121 (ул. Ж. Егоровой – Киришская ул.) №101 (Кронштадт – ст. м. Старая Деревня).

– Нарекания, в том числе, связаны с несоблюдением расписаний. На всех этих маршрутах будет существенно усилено движение. На линию выпустят дополнительные автобусы, – пообещали в комитете.

Почему в новых автобусах не активируется «Подорожник»?

Удаленная активация проездного на новых валидаторах так и не начала работать. Пока горожанам приходится наведываться в метро или платить за проезд банковской картой – пополненный онлайн «Подорожник» не начнет действовать в автобусе без физической активации.

– Функция активации удалённого пополнения «Подорожника» на валидаторе не является обязательным условием заключенного Государственного контракта. Однако вопрос о включении данной функции в программное обеспечение рассматривается перевозчиком. Планируется, что в ближайшие пару месяцев подобная функция станет доступна и на валидаторах новых автобусов, – ответили горожанам в комтрансе.

Одноразовые QR-билеты оказались невостребованными у петербуржцев. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Одноразовые проездные QR-билеты еще продают?

Похожие на чеки билетики запустили в продажу в качестве замены наличке. Их стали реализовывать в кассах метро, киосках «Организатора перевозок» и в мобильном приложении BSTR от комтранса. Однако большой популярности билеты не снискали.

– Разовые QR-билеты пользуются незначительным спросом: в апреле было продано 1566 таких билетов, в мае – 1630, в июне – 2529 билетов, – сказали в «Организаторе перевозок».

Разговоры с сетевыми магазинами по поводу продажи таких билетов на кассе все еще ведутся. Идея о продаже одноразовых проездных поближе к дому звучала в апреле.

А вот упомянутое приложение BSTR, где можно купить билетик и пополнить «Подорожник», оказалось еще менее востребованным у петербуржцев. Через приложение продали не более 20% общего числа QR-билетов. То есть, чуть больше тысячи штук. Вероятнее всего, причиной тому оказалась небольшая денежная комиссия, которая автоматически взималась при покупке билетика в приложении.