Жительница Ленобласти пыталась поймать падающего друга и случайно всадила ему нож в грудь

Женщину судили за причинение смерти по неосторожности Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

"Хотела как лучше, а получилось как всегда" - гласит народная мудрость. Всю ее мощь на себе ощутила 46-летняя жительница Приозерска, которая получила условный срок за то, что зарезала знакомого, пытаясь спасти его от удара.

Все произошло год назад - в ночь на 3 июля 2021 года. Тогда в квартире на улице Ларионова у выпивших знакомых завязалась ссора, но беды ничего не предвещало, пока мужчина, потеряв равновесие, не начал падать.

- Во время конфликта женщина держала в руке нож, так как занималась готовкой. Желая оказать помощь и предотвратить падение, она выставила руки вперед и неумышленно нанесла потерпевшему удар ножом в грудь, - сообщили в пресс-службе Приозерского городского суда.

С колото-резаной раной левой половины груди и живота мужчину увезли в больницу, где он через восемь дней скончался. В полиции попытку женщины спасти знакомого от падения расценили как причинение смерти по неосторожности.

В содеянном жительница Приозерска раскаялась, вину признала. Ранее судима она не была, а дома ее ждал несовершеннолетний ребенок, поэтому суд назначил ее наказание в виде условного срока на 1 год.