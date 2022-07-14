Туристы заполонили город: Въезд машин и автобусов в Кронштадт могут ограничить

Форты Кронштадта привлекают миллионы туристов. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Въезд машин и автобусов в Кронштадт могут ограничить. С такой инициативой выступил глава местной администрации Олег Довганюк. Но сейчас речь не идет о превращении город в закрытый, как было в советское время. Речь о снижении числа «гостевого» транспорта. Из-за резкого увеличения числа туристов центр города оказался запаркован «под завязку».

- Кронштадт находится на небольшом острове, длиной всего 10 километров. А историческая часть и того меньше – около двух километров. К сожалению, перемещение туристов на автобусах происходит хаотично, - отметил Довгалюк на пресс-конференции в ТАСС.

По словам чиновника, за последнее время приток туристов рос лавинообразно. Еще до пандемии 50-тысячный военный город принимал до 1,7 миллиона путешественников. А сейчас, в условиях ограничений, интерес к Кронштадту только вырос. С прошлого года в городе открылись шесть гостиниц, хотя раньше не было ни одной. Строится комплекс «Остров Фортов», готовая часть которого привлекает и петербуржцев, и гостей Северной столицы.

- В этом году также видим большой поток туристов, даже в будние дни. Есть туристы из разных регионов России, из Беларуси, - приводит слова главы администрации «Петербургский дневник».

Учитывая островное расположение Кронштадта, большая часть туристов приезжает на экскурсии на больших автобусах, которые плохо приспособлены под старый город.

- Ширина улиц у нас осталась на уровне XVIII века, поэтому жители Кронштадта испытывают трудности, когда все дворы и улицы заполняются машинам и автобусами туристов, - приводит довод Довгалюк. - Это требует наведения порядка, ограничительных и даже запретных мер.

При этом речь идет только о запрете въезда в историческую часть Кронштадта, где сосредоточены около 600 значимых объектов. Всю ее, ввиду небольшого размера, модно обойти пешком – уверены в районной администрации.

А вопросы расширения дорог со строительством развязки с КАД и появление новых парковочных мест займутся уже в ближайшее время.

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