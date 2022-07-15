ТОП-5 причин ездить по Петербургу на общественном транспорте

На общественном транспорте можно добраться практически до любой части Петербурга, а также уехать в пригороды и даже соседние города. Но кроме своей прямой задачи - перевозка пассажиров, городской транспорт способен сделать нашу жизнь удобнее и интереснее. Мы собрали несколько причин передвигаться по Северной столице на наземном и подземном общественном транспорте.

Быстро в обход пробок

В Петербурге утверждена комплексная схема организации дорожного движения. Согласно этому документу, в городе с каждым годом должно появляться больше выделенных полос. Уже сегодня в центральных районах гораздо удобнее и быстрее передвигаться на автобусах и троллейбусах, чем на личном авто. И все благодаря "выделенкам". К 2033 году протяженность выделенных полос должна составить 74 км. Это позволит общественному транспорту двигаться быстро и подъезжать к остановкам вовремя. По примерным подсчетам среднее время поездки на работу сократится с 56 минут до 50. Максимальный интервал, который сейчас официально составляет 30 минут, сократится до десяти.

Выгодно

В Петербурге стартовал третий и заключительный этап внедрения новой транспортной модели. В городе уже исчезло множество маршрутов, а некоторые изменили направление. Кроме того, появились новые тарифы. Но петербуржцы могут сэкономить на проезде в метро, автобусах, троллейбусах и трамваях. Чтобы снизить расходы на поездки, можно пользоваться электронной картой Еще больше сэкономить можно с помощью карты «Мир» любого банка и Единой карты петербуржца (ЕКП). До 31 декабря 2022 года стоимость проезда в петербургском метро для держателей этих карт снижена. Экономия составляет до 34 рублей с каждой поездки.

На 21 рубль меньше базового тарифа заплатят держатели бесконтактных национальных карт - 44 рубля. Если же национальная карта загружена в смартфон, и оплата проводится через Pay-приложение, то выгода составит 24 рубля – проезд будет стоить 41 рубль. Если оплатить проход в метро с помощью Единой карты петербуржца, экономия составит 30 рублей, с карты спишется 35 рублей. Экономия пассажиров, оплачивающих проезд ЕКП, загруженной в смартфон, составит 34 рубля, стоимость одной поездки – всего 31 рубль.

Загрузить карту «Мир» и Единую карту петербуржца в смартфон можно с помощью мобильных приложений MirPay и SamsungPay.

Чтобы с выгодой оплатить проезд в метро, достаточно приложить бесконтактную национальную карту или ЕКП к турникету, поддерживающему оплату банковскими картами. Кстати, только в июне пассажиры петербургской подземки сэкономили в общей сложности более 220 миллионов рублей.

Удобно и комфортно

Буквально недавно в Петербурге презентовали новые троллейбусы и трамваи, которые город закупает в рамках транспортной реформы. А по улицам уже ездят новые автобусы. Весь транспорт - это современные низкопольные машины, в которых есть все необходимое для комфортной перевозки петербуржцев: встроенная система вентиляции, удобства для маломобильных групп, информационное оповещение, электронные системы оплаты. Так что доехать до места назначения теперь можно с комфортом.

Красиво и интересно

Хотите удивить родственников или друзей, приехавших в Петербург из других городов? Или подарить новые впечатления жителю Северной столицы, но заядлому автомобилисту? Прокатите их в автобусе или трамвае по городу на Неве! Только заранее узнайте, какие маршруты общественного транспорта проходят по центру и другим интересными районам. Пока вы едете по заданной траектории, можете рассмотреть главные достопримечательности Северной столицы, любоваться живописными и историческими местами, общаться.

Свои мысли и новые знакомства

Любой общественный транспорт - это замечательное место ненадолго отрешиться от повседневной суеты, отдохнуть или подумать о чем-нибудь важном. Главное, не ехать в час-пик, лучше выбирать время, когда пассажиров не очень много и можно занять удобное место. А иногда в общественном транспорте можно завести новые знакомства, которые вполне могут перерасти во что-то большее, чем просто непринужденная беседа.