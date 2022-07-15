Жители ЖК «Пульс» объединились против новой управляющей компании

Рейдерские компании будут продолжать подделку подписей собственников пока нет эффективного юридического механизма защиты. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы пятого корпуса ЖК «Пульс» на Октябрьской набережной встали на защиту собственного спокойствия. Опасная ситуация, по их мнению, возникла из-за управляющей компании «Мида», которая, как считают жильцы, собирается свергнуть действующую УК «Пульс» и захватить власть над домом.

ДЕСЯТЬ КРЕПКИХ ГОСТЕЙ

На днях «компания-самозванка», как ее называют активисты ЖК, предприняла попытку атаки на жилой комплекс - организовала подобие собрания в очном формате, однако пришла на него без оригинальных предложений для жильцов и… с десятью крепкими мужчинами.

- Жильцы пытались прогнать гостей, вызвали полицию. Представители компании «Мида» заявили, что это знакомство с гражданами, некая презентация, а под конец стали настаивать, что это очное собрание. Но протокол не велся, а это грубое нарушение Жилищного кодекса. «Мида» не выступила с сервисным планом или коммерческими предложениями, что вызывает сомнения в уровне ее компетенции. Если речь действительно шла об общем собрании, то собственники не были надлежащим образом уведомлены за десять дней, не ознакомлены с повесткой. Вместо этого они находили в почтовых ящиках листовки за день до собрания. О крепких мужчинах представители УК «Мида» говорили, что это якобы гости собственников, хотя в квартире, номер которой они назвали, никого не ждали, - недоумевает технический директор действующей в комплексе УК «Пульс» Алексей Семенцов.

Активисты считают, что это была попытка захвата, которая может привести к коммунальной войне, изготовлению двойных квитанций, накоплению долгов дома перед ресурсными организациями. Не исключают, что прекратится обслуживание лифтов и появятся другие бытовые проблемы.

ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСЕЙ

Объединившихся жильцов смущает скудная информация о «Миде» в открытых источниках. Жильцы опасаются, что средства, предназначенные на оплату какой-либо статьи коммунальных расходов, могут быть присвоены. В таком случае становится понятным размер огромной задолженности компании перед «Водоканалом» Всеволожского района.

Жильцы «Пульса» уверены, что «Мида» по той же схеме успела атаковать ЖК «Полюстрово парк» и ЖК «Мой город» - организовала визит в комплекс под предлогом знакомства и возможного последующего появления поддельного протокола заочной формы.

- Жилинспекция обязана проверить пакет документов, но не подлинность подписей. Поэтому мы считаем необходимым проинформировать жильцов о создавшейся ситуации. Параллельно готовим заявления в полицию, прокуратуру, администрацию Невского района, суд и Жилищную инспекцию. Будем настаивать, чтобы в инстанциях тщательно проверяли подлинности подписей «участников собрания», - отмечает Алексей Семенцов.

Пятый корпус «Пульса», возможно, не случайно стал целью компании - большая часть собственников там попросту не живет. Как считают некоторые участники рынка, компания связана с другими УК, которые якобы специализируются на проведении похожих «захватов» жилых домов.

Жильцы «Пульса» не хотят новую УК, потому что их полностью устраивает работа нынешней. У «Миды», судя по отзывам в Интернете, репутация сомнительная, а методы общения с участниками собрания не выдерживают никакой критики. Смена управляющей компании рискует повлечь за собой ухудшение качества оказываемых услуг и повышение их стоимости, что не отвечает интересам жильцов.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Стригуненко, директор консалтинговой компании АО «Инноватика»:

- По моему мнению, рейдерские компании, подделывающие подписи собственников, будут продолжать деятельность, пока нет механизма, гарантирующего полную защиту от этого явления. Законодатели предлагают расширить систему онлайн-голосования и добавить возможность подать голос при помощи госуслуг. Но это полумера, так как Жилищный кодекс подразумевает возможность сдать бюллетени оффлайн, на бумаге, и это оставляет поле для рейдеров.