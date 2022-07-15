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Общество15 июля 2022 6:49

Жители ЖК «Пульс» объединились против новой управляющей компании

Людей пугает, что из-за ее появления возможны настоящие коммунальные войны
Анна МИЛОВАНОВА
Рейдерские компании будут продолжать подделку подписей собственников пока нет эффективного юридического механизма защиты.

Рейдерские компании будут продолжать подделку подписей собственников пока нет эффективного юридического механизма защиты.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жильцы пятого корпуса ЖК «Пульс» на Октябрьской набережной встали на защиту собственного спокойствия. Опасная ситуация, по их мнению, возникла из-за управляющей компании «Мида», которая, как считают жильцы, собирается свергнуть действующую УК «Пульс» и захватить власть над домом.

ДЕСЯТЬ КРЕПКИХ ГОСТЕЙ

На днях «компания-самозванка», как ее называют активисты ЖК, предприняла попытку атаки на жилой комплекс - организовала подобие собрания в очном формате, однако пришла на него без оригинальных предложений для жильцов и… с десятью крепкими мужчинами.

- Жильцы пытались прогнать гостей, вызвали полицию. Представители компании «Мида» заявили, что это знакомство с гражданами, некая презентация, а под конец стали настаивать, что это очное собрание. Но протокол не велся, а это грубое нарушение Жилищного кодекса. «Мида» не выступила с сервисным планом или коммерческими предложениями, что вызывает сомнения в уровне ее компетенции. Если речь действительно шла об общем собрании, то собственники не были надлежащим образом уведомлены за десять дней, не ознакомлены с повесткой. Вместо этого они находили в почтовых ящиках листовки за день до собрания. О крепких мужчинах представители УК «Мида» говорили, что это якобы гости собственников, хотя в квартире, номер которой они назвали, никого не ждали, - недоумевает технический директор действующей в комплексе УК «Пульс» Алексей Семенцов.

Активисты считают, что это была попытка захвата, которая может привести к коммунальной войне, изготовлению двойных квитанций, накоплению долгов дома перед ресурсными организациями. Не исключают, что прекратится обслуживание лифтов и появятся другие бытовые проблемы.

ПРОВЕРИТЬ ПОДЛИННОСТЬ ПОДПИСЕЙ

Объединившихся жильцов смущает скудная информация о «Миде» в открытых источниках. Жильцы опасаются, что средства, предназначенные на оплату какой-либо статьи коммунальных расходов, могут быть присвоены. В таком случае становится понятным размер огромной задолженности компании перед «Водоканалом» Всеволожского района.

Жильцы «Пульса» уверены, что «Мида» по той же схеме успела атаковать ЖК «Полюстрово парк» и ЖК «Мой город» - организовала визит в комплекс под предлогом знакомства и возможного последующего появления поддельного протокола заочной формы.

- Жилинспекция обязана проверить пакет документов, но не подлинность подписей. Поэтому мы считаем необходимым проинформировать жильцов о создавшейся ситуации. Параллельно готовим заявления в полицию, прокуратуру, администрацию Невского района, суд и Жилищную инспекцию. Будем настаивать, чтобы в инстанциях тщательно проверяли подлинности подписей «участников собрания», - отмечает Алексей Семенцов.

Пятый корпус «Пульса», возможно, не случайно стал целью компании - большая часть собственников там попросту не живет. Как считают некоторые участники рынка, компания связана с другими УК, которые якобы специализируются на проведении похожих «захватов» жилых домов.

Жильцы «Пульса» не хотят новую УК, потому что их полностью устраивает работа нынешней. У «Миды», судя по отзывам в Интернете, репутация сомнительная, а методы общения с участниками собрания не выдерживают никакой критики. Смена управляющей компании рискует повлечь за собой ухудшение качества оказываемых услуг и повышение их стоимости, что не отвечает интересам жильцов.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий Стригуненко, директор консалтинговой компании АО «Инноватика»:

- По моему мнению, рейдерские компании, подделывающие подписи собственников, будут продолжать деятельность, пока нет механизма, гарантирующего полную защиту от этого явления. Законодатели предлагают расширить систему онлайн-голосования и добавить возможность подать голос при помощи госуслуг. Но это полумера, так как Жилищный кодекс подразумевает возможность сдать бюллетени оффлайн, на бумаге, и это оставляет поле для рейдеров.

БИЗНЕС-ПРЕСС