Синоптик пообещал самые холодные выходные в Петербурге за последнее время

Холодные выходные ждут Петербург 16 и 17 июля Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Впереди выходные. Однако жителям Санкт-Петербурга не повезет с погодой. Главный синоптик Северной столицы Александр Колесов рассказал, что 16 и 17 июля 2022 года будут самые прохладные дни за последнее время. Поэтому все планы на загар или выезд на город с палатками придется отменить.

- Вот и подошли мы к очередным выходным дням, которые станут в Санкт-Петербурге самыми прохладными за последнее время. Влияние циклона, сопровождающееся кратковременными дождями по всей Ленинградской области, местами с грозами, будет сохраняться еще в течение предстоящих трех дней, - рассказал Колесов.

В субботу и воскресенье температура воздуха в городе даже не превысит 20 градусов. А вот потепление начнется только с середины следующей недели. Тогда же прекратятся и постоянные дожди.

Добавим, что первая половина июля выдалась очень теплой. Причем, температура воздуха оказалась на два градуса выше новой установленной нормы. Зато за последние дни пролилось много дождей. На данный момент осадков выпало до 70 процентов от месячной нормы. Однако в ближайшие дождливые дни их станет только больше.