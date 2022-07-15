Сбер отметил рост кредитования физлиц на Северо-Западе. Фото: freepik.com.

В июне 2022 года жители СЗФО взяли в Сберена 70% больше потребительских кредитов, чем месяцем ранее. В денежном выражении месячный показатель превысил результат мая более чем в два раза. Также в июне клиенты оформили на 50% больше кредитных карт. По ипотеке объем и количество кредитов выросли в два раза.

Положительную динамику в Сбере объясняют улучшением условий кредитования и отложенным спросом. Текущие ставки позволяют клиентам вернуться к запланированным ранее, но не совершенным в силу кризисных влияний покупкам.

По итогам полугодия общий портфель кредитования физлиц Северо-Западного банка Сбербанка увеличился на 17% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Доля ипотечного кредитования в портфеле составляет 65%.

Сегодня минимальная базовая ставка по кредиту на любые цели составляет 14,9% годовых. Более того, в первый месяц ставка по кредиту составит всего 8,9% годовых, а для владельцев подписки СберПрайм+ — 6,9% годовых (при сумме кредита от 300 тысяч и сроке кредита от года).

По кредитным СберКартам, оформленным после 1 июля 2022 года, ставка составляет 25,4%. А также на онлайн-покупки в СберМегаМаркете и при оплате медицинских услуг и товаров в аптеках предусмотрена пониженная ставка — 9,8% годовых.

Минимальная ставка по ипотеке на покупку квартиры в новостройке и на вторичное жилье в рамках базовой программы составляет 10,5% годовых. По льготной ипотеке «Господдержка 2020» — 6,7% годовых: она доступна при использовании сервиса электронной регистрации сделки от Домклик, а также страховании жизни и здоровья заёмщика.

Узнать больше о кредитах Сбера можно на сайте банка.