Жалобы рассмотрим, остановок добавим: что говорят власти и перевозчики о третьем этапе транспортной реформы

Власти и перевозчики реформой довольны. Но проблемы им еще предстоит решать. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Третий этап транспортной реформы в Петербурге официально стартовал, из города действительно пропали последние коммерческие маршрутки, как это было задумано. Для властей и перевозчиков 15 июля – праздничный день, признался врио главы комитета по транспорту Валентин Енокаев.

– Эти изменения – самые крупные в России. Я никогда не видел свою родную Сенную площадь такой свободной, ни одной маршрутки, только большие вместительные автобусы. С сегодняшнего дня не работает коммерческий транспорт в городе, социальный транспорт принимает все льготы, автобусы низкопольные, их можно видеть в Яндекс.Картах, – сказал на на пресс-конференции в «Интерфаксе» Енокаев.

По мнению перевозчиков, реформа прошла довольно успешно и без больших проблем. Павел Адарич из ГКУ «Организатор перевозок» отметил, что теперь учреждение будет заниматься оптимизацией новых трасс и расписания, а также разбором жалоб от горожан. Директор ООО «Вест-Сервис» Роман Юренев подчеркнул, что уникальным опытом Петербург начнет делиться с коллегами из других регионов.

Однако с частью нерешенных проблем главным по НМТО придется еще долго разбираться.

НЕХВАТКА АВТОБУСОВ

К третьему этапу в городе планировали принять 2800 новых автобусов, однако задачу перекрыли логистические сложности. Поэтому до прибытия новичков работать будут 378 автобусов из более старых партий. Отчетливее всех проблема встала у «Вест-Сервиса», который ждал закупленных автобусов от Volgabus.

Новых автобусов городу пока не хватает. На работу имеющиеся автобусы будут выходить не на одну, а на две или даже три смены. Фото: Олег ЗОЛОТО

– Планировали пускать один автобус на одну смену в день. Проблема решается за счет изменения расписания – автобусы выходят на сдвоенную смену, строенную. Это не очень хорошо, но это выход из ситуации. До 15 ноября полностью транспортный заказ будет исполнен, у всех перевозчиков будет новый транспорт – 99,9% автобусов на газу. Сейчас таких 85%, – заявил Валентин Енокаев.

НЕХВАТКА ОСТАНОВОК

Автобусные маршруты по городу проложили и ввели, но не всем из них достаточно остановочных пунктов. Жители некоторых районов города уже обозначили проблему, ее решают.

– Большую часть остановок успели ввести, но по многим работа еще ведется, автобусы будут проезжать эти пункты без остановки. Водителям поручили объявлять эту информацию в салоне автобусов. Почти 300 остановок введено, 10-20 остановок еще не хватает, – отметил Павел Адарич.

Енокаев добавил, что в основном остановок не хватает в новых жилых кварталах. Там за остановку отвечает застройщик, но районы находятся в процессе строительства. Как только работы завершат, появятся и остановки.

СЛИШКОМ НИЗКАЯ СКОРОСТЬ

Жалобы на замедлившиеся автобусы тоже поступают. Петербуржцы говорят, что время в пути, порой, увеличивается просто потому, что новые автобусы не такие резвые.

– В ходе реформы мы предусмотрели несколько экспресс-автобусов, там меньше остановок, поэтому скорость увеличена. По остальным маршрутам постоянно пересматриваем скоростной режим. Например, нормировали маршрут №259, и теперь на тот же подвижной состав добавлены 25% рейсов. Мы все делаем постепенно, – сказал Адарич.

Жалобы, подчеркнули чиновники, идут к ним постоянно. К 1 сентября они ждут наплыва свежих претензий – все-таки пригородный трафик уступит место городскому, а значит будет вынужден осваиваться в немного иных условиях.

В отличие от шустрых маршруток, новые автобусы движутся медленнее. Их скорость тоже будут пересматривать. Фото: Артем КИЛЬКИН

НЕХВАТКА РАЗВОРОТНЫХ ПЛОЩАДОК

Проблему с отстойно-разворотными станциями для автобусов чиновники и перевозчики знают и стараются решать. Сегодня как минимум восемь площадок не справляются со своей работой: на Наличной и Счастливой улицах, у «Старой деревни» и «Звездной», на Лахтинском разливе, на проспекте Ветеранов, в Дачном и Колпино.

– Мы уже расширили семь площадок, две новые скоро откроем на Лахтинском разливе и Счастливой улице. В 2023 году откроем еще 6 новых отстойно-разворотных станций, сможем перераспределить автобусы между станциями и разгрузить районы, – добавил Павел Адарич.

ПРОБЛЕМНЫЕ ШУШАРЫ

Поселок на юге города страдает от нехватки транспорта и нелегальных перевозчиков. Чиновники понимающе вздохнули – эта проблема для них не нова.

– Запустить полноценное транспортное обслуживание поселка мы сможем только с запуском трамвайной линии «Славянка» и окончанием строительства местной улично-дорожной сети и передачи ее в баланс города. Это проблемная зона, но мы будем усиливать действующие там маршруты и искоренять нелегальных перевозчиков, – заявил Валентин Енокаев.

Проблемные Шушары будут вытягивать из нехватки транспорта постепенно. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Нелегальные перевозчики, не скрывают власти, действительно появляются на непростых транспортных участках города. Но с такими деятелями оперативно разбираются в комитете – добавляют автобусов на действующие там же маршруты и ловят самих нелегалов.

В ТЕМУ

Петербург держит статус культурной столицы: по словам Енокаева, 93% всех пассажиров оплачивают проезд в автобусах без кондукторов. Такую статистику собрали контролеры, которых на третьем этапе появится 600 на всех маршрутах города. На оставшихся пассажиров -"зайцев" составляют акты о правонарушении.

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