Телефон горячей линии по новым маршрутам транспорта в Санкт-Петербурге: Куда жаловаться, если не приехал автобус

Телефон горячей линии по новым маршрутам в Санкт-Петербурге Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

С 15 июля 2022 года в Санкт-Петербурге вступил в действие третий этап транспортной реформы. В городе отменили все маршрутки, а вместо них запустили 48 новых маршрутов автобусов. Однако, что делать, если автобус все не едет и приходится долго ждать на остановке. Публикуем телефон горячей линии по новым маршрутам транспорта в Санкт-Петербурге, где можно узнать актуальную информацию.

Получить справку о маршрутах и расписаниях можно у оператора по бесплатному телефону 8-800-234-98-80.

Также прием жалоб принимает "Организатор Перевозок" по телефону 576-55-55.

Помимо этого можно отправить обращение в "Пассажиравтотранс" в электронном виде по ссылке.

Напомним, что с 15 июля в Петербурге появились 48 новых маршрутов автобусов: № 29, 199, 206, 211Э, 214А, 214Б, 216А, 217, 220, 222, 223, 225, 226, 227, 231, 232, 234, 236, 237, 242, 243, 244, 245, 246, 250, 254, 260, 261, 262, 264, 265, 269, 270, 271, 272, 275, 281, 282, 284, 286, 295, 299, 304, 329, 333, 342, 345, 394. Узнать подробно их маршруты можно по ссылке.

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