«Когда воздух стал кончаться, написал прощальное письмо жене»: Горняк, выживший после недели под завалами в шахте под Кемерово, признался, что его спасло

Леонид 6 дней провел без еды и воды Фото: СОЦСЕТИ

Чудесное спасение из шахты «Распадская-Коксовая» на Кузбассе 49-летнего горняка Леонида Моисеева потрясло всю страну. После обрушения горных пород 5 июля Леонид и его коллега оказались под завалами. Первого горняка нашли почти сразу, к тому времени он уже был мертв. Но несмотря на то, что по телевидению передали, что погибли оба шахтера, Леонида продолжали искать. Когда прошло шесть дней, уже мало кто верил, что Моисеева можно найти живым. Но он оказался не только живым, но еще и в сознании. «Комсомолка» узнала, что помогло горняку спастись, и о чем все это время думали его жена, дочь и мать.

«ВОЗДУХ КОНЧАЛСЯ, ПИСАЛ ПИСЬМО ЖЕНЕ»

- Когда все произошло, у нас был уже конец смены, - рассказал «КП-Петербург» горняк Леонид Моисеев. – Мы с напарником, который погиб, отправились в сторону выхода на поверхность. Но он немножко задержался, а я пошел вперед, торопился на склад. В этот момент и произошел горный удар и меня завалило. Выбросом отшвырнуло метров на пять-шесть назад, я ударился головой. А когда очнулся, увидел, что правая нога неестественно загнута, стопа была прижата к груди. Я понял, что нога сломана, поправил ее пока был в состоянии болевого шока, потому что понимал, что он скоро пройдет.

Леонид (справа) уже 22 года работает шахтером Фото: СОЦСЕТИ

У Леонида, как и любого горняка, был с собой бинт. Поэтому первым делом он распорол сапог. Как он вспоминает, его ступня «практически отвалилась». Горняк обмотал себе ногу, и провел дезинфекцию с помощью уринотерапии.

- Первым делом я начал расчищать вокруг себя пространство, чтобы лежать - после взрыва все торчало, углы были острые. Сесть я не мог, правая нога была переломана в трех местах. Но мне нужно было вытянуть ноги, чтобы кровообращение не прекратилось, иначе началось бы отмирание тканей, - вспоминает горняк.

Но завалы в шахте были лишь половиной беды. Воздуха в самоспасателе у Леонида было всего шесть часов, а его датчик метана после обрушения вышел из строя. Поэтому Моисеев не знал, выживет ли он, когда воздух закончится. В этот момент горняк, как он сам признает, решил поступить так, как делали моряки на подлодке «Курск».

- Я не знал, какая концентрация метана, поэтому отключаться от самоспасателя было равносильно смерти. Когда воздух в нем стал заканчиваться, я думал, что тупо умру. Поэтому стал писать письмо жене, чтобы, когда меня найдут, ей было приятно, что я люблю, чтобы она помнила это, - делится Леонид. – Я написал письмо и вдохнул воздух. Оказалось, что все нормально. Но я уже был готов к неизбежности.

«МЕЧТАЛ О КВАСЕ ЖЕНЫ»

В это время жене Леонида друзья и просто сочувствующие люди выражали соболезнования. Но как она признается, супруга до последнего верила, что ее муж жив.

- Я молилась о спасении мужа, - призналась «КП» Людмила. - Верила, что с его характером он должен спастись. У него есть такое качество: он не теряет голову в стрессовых ситуациях. И он очень грамотный горный инженер, который очень многое знает. Но в первый же день по телевидению прошла информация, что погибли два горняка, в том числе мой муж. Поэтому мне начали высказывать соболезнования. Некоторые извинялись потом. Но я верила, что все хорошо.

Жена верила, что ее муж жив Фото: СОЦСЕТИ

Дочь Леонида живет в Екатеринбурге. После обрушения шахты она сразу же выехала в Междуреченск к его жене.

- Самые близкие люди: я, мать Леонида, сестра и дочь верили. Мы все эти дни держались вместе, - вспоминает жена горняка. - Я поддерживала связь с директором шахты, он информировал меня, какие спасательные работы ведутся, что там происходит. Даже приходил к нам в дом и рассказывал на плане шахты, что случилось.

В это время сам Леонид не сдавался и трудился до потери сил, чтобы разгрести завалы.

- Я расчищал завалы, спал, просыпался и начинал дальше разгребать, не было такого, что я лежал и смотрел в «потолок», - вздыхает Леонид. – Еды и воды у меня с собой не было. Все эти шесть дней я ничего не ел. Что касается жидкости, спасался уринотерапией. Мне все эти очень хотелось домашнего кваса. Супруга делает просто обалденный квас! И мне его там не хватало, я просыпался в темноте и чувствовал на губах привкус от кваса. Это давало мне еще больше злости в том плане, что я обязательно выживу и попью этого кваса! Жена мне его сделает! Но кроме этого мне помогала еще вера в бога, вера, что меня найдут, что меня любят родные, что я еще нужен на этом свете. Это меня держало, я был просто уверен, что меня найдут.

«КАК ТЫ ВЫЖИЛ, БРАТАН?»

Кроме надежды на спасения Леонида спасали под завалами… песни. Как признается горняк, все эти дни он напевал, чтобы не отчаяться духом.

- Когда я уставал физически, я просто сидел и пел песни, они очень поддерживали, - признается горняк. - Пел песню Виктора Цоя «Мама-анархия, папа-стакан портвейна», также напевал Кинчева, Розенбаума я очень люблю. Но чаще всего я пел Цоя: «На холодной земле стоит город большой». Она такая затяжная, ее приятно петь.

Леонид все эти дни расчищал завалы вокруг себя и пел Фото: СОЦСЕТИ

Все эти дни Леонид не прекращал стучать железом по контейнеру, чтобы его могли найти. О том, что горноспасатели уже рядом, он услышал за сутки до того, как его достали.

- Я услышал обойный молоток, даже отдельные фразы спасателей, поэтому последние сутки я усиленно стучал по железу и орал песни, - делится Леонид. – Когда у них была пересменка в течение часа, я отдыхал. И тут меня услышали, они и сами не поверили, что кто-то живой может быть, они очень обрадовались. Дальше мы ориентировались по голосу. Они светили дальнобойным фонарем, а и я их направлял: «Правее-левее, ты светишь мне в лицо». И они в этом направлении шли. Первым делом, когда они меня все же нашли, они сказали: «Офигеть, ты живой что ли? Как ты тут выжил, братан?».

О том, что Леонид жив, первом делом сообщили его жене.

- Мне позвонил директор шахты и сказал, что там услышали стук, но вы пока не сообщайте родственникам, в первую очередь маме, - улыбается жена горняка. - И буквально через 30 минут он позвонил снова и сказал: «Можете радоваться. Леонида достали живым и даже в сознании». У меня были слезы на глазах, слезы радости.

- Жена плакала от счастья, у нее камень с души упал. Я видел, что ей пришлось пережить, вся стена в соцсетях была за упокой. И только она с моей сестрой гневно возмущались, потому что чувствовали, что я жив, - признается Леонид. - Они верили до последнего.

«НОГУ СПАСЛИ!»

Леонида сразу же доставили в больницу. Там у него диагностировали открытый перелом голеностопа и двойной закрытый перелом тазовой кости. Первое время был шанс, что ногу придется ампутировать. К счастью, ее смогли спасти. Сейчас ему уже провели первую операцию на голеностопе и поставили аппарат Илизарова.

- Сразу мне еду не давали, был на глюкозе, после операции я уснул и спал, намучался, а утром у меня была молочная запеканка. Очень вкусная! – радостно делится горняк. – Сейчас у меня все идет хорошо. Перевели из реанимации в обычную палату. Выписать из больницы должны до сентября. А больничный у меня будет на 7-8 месяцев.

У Леонида 22 года подземного стажа. У него высшее образование горного инженера, работает он машинистом горной установки. Сейчас его ждет дома вся семья. Написанное для жены письмо горняк пока хранит у себя. Но обещает, что обязательно отдаст его ей. Отдаст сам. Живой.

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