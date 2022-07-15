В Петербурге прохожий спас девушку, прыгнувшую в Неву с прогулочного теплохода

Из Невы спасли тонувшую девушку. Фото: МВД медиа.

Сотрудники линейного отдела полиции на водном транспорте выловили из Невы мужчину и женщину, которые держались на плаву из последних сил. Позднее оказалось, что девушка прыгнула в воду с борта прогулочного теплохода, а увидевший это прохожий бросился ей на помощь. Продержаться на воде им помогли спасжилеты, которые бросили с проплывавшего мимо катера. На помощь тонущим бросились очевидцы и полицейские.

- Во время несения службы старшина Михаил Кувылькин и сержант Даниил Дедков заметили в воде молодого человека, который удерживал на плаву девушку. Подойдя на катере, полицейские подняли обоих на борт и оказали девушке доврачебную помощь, - сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

После этого стражи порядка вызвали скорую помощь, отвезли потерпевших к берегу и передали с рук на руки медикам. Благодаря своевременной помощи, мужчина и женщина не пострадали, сейчас их жизни ничего не угрожает.

В причинах поступка девушки разбираются правоохранительные органы.

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