Двое детей и подросток пострадали в жестком ДТП каршеринга и автобуса в Петербурге

Полицейские Приморского района устанавливают детали ДТП, в котором пострадали несовершеннолетние Фото: принтскрин видео.

Жесткая авария с участием каршеринга и автобуса произошла в Приморском районе Санкт-Петербурга. ДТП случилось около 1:15 часов ночи 16 июля 2022 года на улице Репищева. В итоге пострадали двое детей и подросток-водитель иномарки. Подробности рассказали в главном управлении МВД по Северной столице и Ленинградской области.

- 17-летний водитель, управляя каршеринговым автомобилем «Ниссан Кашкай», при выезде с дворовой территории дома 11 по улице Репищева не предоставил преимущество автобусу, в результате чего произошло столкновение с последующим опрокидыванием иномарки, - рассказали в полиции.

Парень, который был за рулем машины, очень серьезно пострадал. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. Также с ним в машине были двое детей, возраст которых не уточняется. Их также госпитализированы в состоянии средней степени тяжести для оказания медицинской помощи.

На данный момент сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали произошедшей аварии, а также выясняют, как подросток с детьми оказались в автомобиле каршеринга.