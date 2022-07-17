Подросших малышей бородатых агам показали в Ленинградском зоопарке

У ящериц родились сразу восемь детенышей. Сейчас они уже большие и самостоятельные. Фото: Ленинградский зоопарк

Бородатые агамы Леди Оладушка и Драник из Ленинградского зоопарка стали родителями еще в апреле. У них родились сразу восемь малышей. Как рассказывали в зоопарке, детенышей держали в отдельной "комнате", чтобы их ненароком не проглотили родители (так уж бывает в природе). А на днях в зверинце показали, как маленькие ящерки подросли.

- Яйца бородатых агам инкубируются в течение двух месяцев. Посмотрите, как подросли и похорошели эти звёздные крошки! Достойное наследие Леди Оладушки и Драника, - написали в соцсетях зоопарка.

Фото: Ленинградский зоопарк

На снимках братья и сестры вповалку лежат в стенах террариума и важно красуются перед камерой. Одни только вздернутые подбородки чего стоят! Сегодня "молодняк" уже достаточно взрослый и самостоятельный, хотя характер ящерицы показывали даже сразу после вылупления из яиц. В зоопарке рассказывали, что один из детенышей Драника и Оладушки незамедлительно съел сверчка сразу же после рождения.