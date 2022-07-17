Маршрутчиков-нелегалов будут наказывать штрафами в 300 тысяч рублей и арестом машин

С 15 июля маршрутки скучают на стоянке, пока пассажиров развозят новые автобусы Фото: Артем КИЛЬКИН

Бороться с маршрутчиками-нелегалами в Петербурге будут серьезно. Как рассказали "Комсомолке" в пресс-службе комитета по транспорту, упрямых водителей, которые продолжат ездить на маршрутках после третьего этапа транспортной реформы, ждет не только проверка, но и суровое наказание рублем.

Первый случай в подобной практике произошел вчера - полиция, сотрудники комтранса и Ространснадзора задержали водителя отмененного маршрута К-289, который продолжал курсировать по привычной линии и перевозить пассажиров. Делал он это под видом заказной перевозки. Машину арестовали и увезли на штрафстоянку.

Дальнейшая судьба маршруток пока неизвестна Фото: Артем КИЛЬКИН

В комитете отметили, что теперь искать и ловить нелегальных перевозчиков в городе будут на постоянной основе. У ведомства есть информация о том, в какие районы стягиваются недобросовестные водители. Всех этих автомобилистов ждет одинаковое наказание - арест машины, возбуждение административного дела и крупный штраф.

- В рамках проверочных мероприятий на нелегальных перевозчиков заводятся дела об административных правонарушениях, в рамках которых в качестве меры обеспечения у нарушителей изымаются и помещаются на специализированную стоянку на длительный срок все транспортные средства. Они находятся под арестом весь срок ведения дела об административном правонарушении, то есть 2 – 3 месяца. Нарушителям грозит штраф до 300 000 рублей по каждому эпизоду, - разъяснили "КП" в комтрансе.

О маршрутчиках-нарушителях петербуржцам можно сообщать в ГКУ "Организатор перевозок" по горячей линии 8 (800) 234 98-80 и 576-55-55.

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