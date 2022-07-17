Пилот дельтаплана, не справившись с управлением, насмерть разбился в Ленобласти

Пилот не справился с управлением во время взлета ФОТО: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

Полет на дельтаплане закончился трагедией в Ленобласти около деревни Глябино. В 8:10 утра 17 июля на взлете пилот не справился с управлением и, сделав крюк, рухнул вниз. Зданий вокруг почти не было, поэтому летательный аппарат приземлился в высокую траву, но падение это не смягчило. Пилот скончался на месте, но других пострадавших, к счастью, не было. Очевидцами произошедшего стали местные жители.

- Сейчас Ленинград-Финляндская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов в связи с падением дельтаплана. По предварительным данным, пилот не справился с управлением сверхлегкого летательного аппарата и допустил его падение, в результате чего погиб, - сообщили в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

На место крушения уже выехал заместитель Ленинград-финляндского транспортного прокурора Вячеслав Корельсикй. Проверку проводит и следственный комитет. Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.