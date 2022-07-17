Полицейский из Петербурга спас женщину от самоубийства, забравшись к ней в окно на четвертом этаже

Полицейский спас женщину, рискуя собственной жизнью ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Стоящая на окне женщина навела переполох на улице Бонч-Бруевича в Петербурге утром 17 июля. 40-летнюю даму заметили расположившейся на подоконнике собственной квартиры на четвертом этаже. Спустя некоторое время под этими окнами уже стояли полицейские и сотрудники МЧС.

- Приехав по адресу, мы заметили женщину на окне, начали с ней переговоры. Сотрудники МЧС в это время начали разворачивать лестницу, это ей сильно не понравилось, - рассказал работавший на месте лейтенант полиции Михаил Маркин, который позже и оказался ее спасителем.

Женщина стояла на окне 4 этажа ФОТО: пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти

Женщина была в расстроенных чувствах, жалобы на жизнь сыпались одна за другой. Их Михаил Маркин внимательно выслушивал, пока не появился подходящий момент, чтобы пойти в наступление. - Я ее отвлек и пробрался в комнату, - вспоминает полицейский. Пробираться пришлось через соседское окно, рискуя самому упасть вниз. Но все обошлось. Полицейский сумел вернуть ее в квартиру.

- Старший наряда лейтенант полиции Михаил Маркин поднялся в соседнюю квартиру и улучив подходящий момент, когда женщина немного отошла от окна перебрался в её квартиру. Женщина была передана сотрудникам медицинской помощи, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.