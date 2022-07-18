«Будет сухо и тепло»: вслед за дождями в Петербург идет хорошая погода

Лето вернется в Петербург уже совсем скоро. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прохлада, которую принес в Петербург циклон «Барбара», вскоре покинет город. Уж со вторника температура начнет расти и достигнет нормативной для середины июля. Впрочем, и 30-градусной жары, которая была в начале месяца, синоптики не прогнозируют.

- Сегодня еще прохладный день, температура воздуха в районе +18 градусов, но с завтрашнего дня уже потеплеет и будет до +22, - обещает главный синоптик Петербурга Александр Колесов в эфире радио «Комсомольская Правда», 92.0 FM.

В течение дня местами пройдут кратковременные дожди, а в ночь с 19 на 20 июля осадки прогнозируются в большинстве районов Петербурга и по Ленобласти. Впрочем, нет худа без добра. Дожди убрали сухость в лесах и сняли пожароопасность. Грибам, правда, влаги пока не хватило и в рост пошли одни лисички. Зато ягоды - морошку и чернику - в области собирают активно.

Но терпеть сырость осталось недолго, всего день-два.

- Со второй половины недели, как и ожидалось, антициклон установится над Петербургом. И снова будет сухо и тепло, - обрадовал синоптик.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.