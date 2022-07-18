Суд заморозил реконструкцию Конюшенного ведомства в Петербурге

Реконструкция Конюшенного ведомства опять откладывается. Фото: Олег ЗОЛОТО

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти запретил проводить работы в знаменитом Конюшенном ведомстве. Причиной стал иск коммерческой фирмы, которая оспаривает результаты аукциона на право аренды объекта, который прошел в мае нынешнего года. Победителем стало ООО «БахчаСарай», которому по программе «Рубль за метр» с условием восстановления было передано в аренду ведомство. Но теперь проводить работы оно не может.

- Запретить Комитету имущественных отношений Санкт-Петербурга и ООО «БахчаСарай» совершать действия, направленные на исполнение обязательств по договору, заключенному между ними по результатам Аукциона, до вступления в законную силу судебного акта, - говорится в решении суда.

Истец - ООО «БИМС» - настаивало на принятии обеспечительных мер, то есть запрета проведения работ до решения спора по существу, так как действия победителя торгов могли привести к ущербу, если бы в случае победы арендатором стал истец.

Напомним, что проектов реконструкции Конюшенного ведомства в Петербурге было представлено несколько, однако ни один из них не реализован до сих пор. Само историческое здание, стоящее в самом центре Петербурга, продолжает разрушаться. Нынешний судебный спор только еще больше отсрочит время реконструкции объекта.

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