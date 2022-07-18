Более полутора тысяч клиентов Сбера на Северо-Западе оформили кредит на образование

Более полутора тысяч клиентов Сбер на Северо-Западе оформили кредит на образование. Фото freepik.com.

С января по июнь 2022 года Сбербанк на Северо-Западе выдал 1555 льготных образовательных кредитов общей суммой 615 млн рублей. Это на 70% превышает показатели аналогичного периода прошлого года в количественном выражении и в 2,3 раза – в денежном.

80% кредитов банк выдал в Санкт-Петербурге, ещё 10% от общего количества – в Ленинградской и Калининградской областях. Лидеры по динамике прироста выдач –Калининградская и Ленинградская области и Карелия.

Почти в 90% случаев кредиты на образование берут молодые люди в возрасте от 17 до 25 лет. Наиболее востребованы суммы до 200 тысяч рублей.

Ставка на образовательный кредит с господдержкой в Сбере – 3% годовых. Оформить кредит можно, даже не имея работы. Не нужно ни справки о доходах, ни залога, ни поручителя. Достаточно заполнить заявление, иметь договор с вузом и счёт на оплату обучения. Кредит можно взять на оплату любого периода учёбы в любом российском вузе, имеющем лицензию и аккредитацию: семестр, год или весь курс бакалавриата, магистратуры или аспирантуры. При этом банк допускает переоформление кредита с сохранением субсидии в случае, если обстоятельства изменились: например, студент решит поменять специальность или университет, или возьмёт академический отпуск.

Погашение кредита предусматривает льготный период на весь срок обучения плюс девять месяцев, во время которого студент может не погашать основной долг, а только проценты по кредиту: 40% — в первый год, 60% — во второй и в полном объёме — с третьего года. Максимальный срок по кредиту составляет срок обучения плюс 15 лет и 9 месяцев, при желании можно погасить кредит досрочно. Увеличение льготного периода даёт выпускнику время на то, чтобы найти работу, пройти испытательный срок и начать самостоятельно погашать кредит.

Кредитными средствами можно оплатить не только первое образование, но и второе, и даже третье. Процесс получения такого кредита в Сбербанке простой и понятный: клиент подписывает договор с вузом о платном обучении, подаёт об этом документы в Сбербанк, и, когда банк одобрит кредит, сумма будет зачислена на счёт вуза. Погашать кредит можно через мобильное приложение Сбербанк Онлайн.

Подробнее об условиях образовательного кредита с господдержкой — на сайте банка, а также в статье на сайте СберКлевер.