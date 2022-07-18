Дело музыканта Юрия Шевчука о дискредитации армии передали из Петербурга в Уфу

Дело Юрия Шевчука опять отправили в Уфу. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Дзержинский районный суд Петербурга не будет рассматривать административное дело в отношении лидера группы ДДТ Юрия Шевчука, которого обвиняют по статье о дискредитации армии. Материалы направлены туда, где все произошло - в Уфу.

- Дело об административном правонарушении рассматривается по месту его совершения. Ходатайство о рассмотрении дела по месту жительства подается в письменной форме. Такого ходатайства нет, - разъясняет Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Напомним, что «публичные призывы к воспрепятствованию использования Вооруженных сил РФ», которые в протоколе указывала полиция, были высказаны Шевчуком на концерте в его почти что родной Уфе, где музыкант написал первые песни ДДТ, еще 18 мая. Материалы были направлены в Северную столицу, где живет музыкант. Но 30 мая Дзержинский суд Петербурга принимать дело отказался ссылаясь на недостатки - не было описано событие правонарушения, то есть чем Шевчук дискредитировал армию.

6 июля полиция составила новый протокол - сам музыкант при этом отсутствовал и бумаг не подписывал. 15 числа суд принял материалы, но теперь, изучив их, отправил все по месту подсудности - в Башкортостан.

Подписывайтесь на наши Telegram, Вконтакте и Одноклассники, там самая оперативная информация.