Студент СПбГУПТД получил один миллион рублей на запуск стартапа. Фото: пресс-служба СПбГУПТД.

Студент Университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) Евгений Петрушак получил грант в размере одного миллиона рублей в рамках конкурса «Студенческий стартап» от Фонда содействия инновациям. Молодой человек разработал технологию для обеспечения безопасного электронного документооборота при сотрудничестве бизнеса с поставщиками. Новая компьютерная программа усовершенствует существующие системы хранения перевозочных документов компаний, защитив их от возможных неправомерных вмешательств в счета на оплату. Программа, над которой Евгений Петрушак работает вместе с Федором Хитровым из Института информационных технологий и автоматизации СПбГУПТД, позволит бизнесу решить проблему контроля за договорными обязательствами между компанией и поставщиками, а государственным органам – успешно осуществлять надзор за деятельностью предприятий.

«В сентябре этого года в России будет запущена государственная система обмена электронными перевозочными документами.Ожидается, что это поможет увеличить скорость перемещения грузов по стране, упростит бизнес-процессы компании и сделает их более прозрачными. Однако при переходе на электронный документооборот встают вопросы безопасности, оптимизации и автоматизации сети, - комментирует Евгений Петрушак, основатель стартапа, студент Института экономики и социальных технологий СПбГУПТД.- Принцип работы нашей инновационной технологии заключается в хранении идентичных реестров на серверах, объединенных в одноранговую сеть, что позволяет нескольким сотрудникам совместно использовать программу с разных компьютеров и взаимодействовать друг с другом. Технология не заменяет, а встраивается в существующие системы электронного документооборота, в которых участники грузоперевозок оформляют электронные транспортные накладные».

Безопасность и прозрачность работы с документами достигается за счет сохранения всех записей, внесенных в систему, что делает невозможным их удаление или изменение. Кроме того, программа будет анализировать те перевозочные документы, которые загружаются в сеть, и выносить решение по тому, насколько корректно была заполнена информация, не внес ли какие-то неправомерные изменения поставщик. Это устранит риск мошенничества при транспортировке грузов.Технология способна успешно работать вне зависимости от масштаба бизнеса.