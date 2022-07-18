Два катера столкнулись в Выборгском заливе в Ленобласти

Два прогулочных катера столкнулись в Ленобласти / Фото: СЗТП

В Ленинградской области столкнулись два катера. Инцидент произошел днем в воскресенье, 17 июля 2022 года, в Выборгском заливе. Все произошло из-за того, что капитан одного из судов не справился с управлением. Об этом рассказали в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

- 17 июля в 15:30 часов судоводитель катера «Вустер Магнум» не справился с управлением и допустил столкновение с тримараном «Медуза-1», - рассказали в прокуратуре.

Благо, никто из пассажиров в результате столкновения судов не пострадал. Помяты оказались только сами прогулочные катера. Разлива нефтеродуктов также нет.

Теперь транспортная прокуратура проверит все обстоятельства, даст оценку действиям ответственных лиц, при наличии оснований примет меры.

Напомним, что 18 июля под Петербургом разбился вертолет. Это было воздушное судно Ми-8 Росгвардии. Во время жесткой посадки он завалился на бок, сломав винт. В момент полета в вертолете находились три человека, никто не пострадал.