Тина Канделаки анонсировала три реалити-шоу ближайшей осени

Экстремально-приключенческое шоу Ольги Бузовой и Миши Галустяна вернется с третьем сезоном уже осенью. Фото: предоставлено пресс-службой ТНТ

ТНТ делает ставку на реалити в новом сезоне – до конца 2022 года в эфир телеканала выйдут три новых шоу: «Звёзды в Африке. Битва сезонов», «Идеальные незнакомцы» и «Вызов». Все три проекта анонсировала и.о. директора телеканала ТНТ Тина Канделаки на сессии-семинаре Российской креативной недели 2022.

Тина Канделаки стала главным ньюсмейкером первого дня Российской креативной недели. В рамках дискуссии «Как создать востребованное средство массовой коммуникации нового типа» она заявила, что, несмотря на всплеск блогерского контента и расцвет мессенджеров, телевидение остаётся основным генератором контента. Только ТВ на данный момент обладает ресурсами, позволяющими делать масштабные проекты в любой точке мира с привлечением звёзд, экспертов и телезрителей. Свои слова она подкрепила мощным анонсом: ТНТ за лето снимет три реалити-шоу.

«Звезды в Африке. Битва сезонов» – экстремально-приключенческое шоу Ольги Бузовой и Миши Галустяна вернется с третьем сезоном уже осенью. В нем продюсеры соберут самых ярких участников двух предыдущих африканских турниров на выбывание, разделят их на две команды и столкнут друг с другом. Уже известно, что в третьем сезоне примут участие Стас Ярушин и Вики Одинцова.

«Идеальные незнакомцы» – ежедневное реалити-шоу о любви, в котором 11 человек приедут в Кейптаун в поисках идеальной пары. Все они одиноки, и их объединяет то, что их последние отношения закончились полным провалом. Они хотят разобраться в себе, проработать свои травмы и опыт, чтобы дать любви один шанс. Но есть нюанс – это игра, в которой нужно будет выбрать между идеальными отношениями и огромной суммой денег.

«Вызов» – спортивно-развлекательное реалити, которым Тина Канделаки вернёт на экраны развлекательного ТВ «самых умных». 12 звёзд из мира науки, искусства и интеллектуальных видов спорта объединятся с 12 звёздами музыки, кино, блогосферы и шоу-бизнеса, чтобы пройти череду сложных испытаний в Карелии. Участники поделятся на пары, и им предстоит решить задачи, которые требуют не только физических данных, но и интеллектуальных.

Тина Канделаки: «Мы в лице телеканала ТНТ с радостью предоставляем звёздам все возможности. Это ещё раз доказывает, что телевидение на сегодняшний день непобедимо! Три реалити-шоу снимаются этим летом. Одно из них — в Карелии под рабочим названием «Вызов», где среди участников есть знаменитые спортсмены, включая олимпийских чемпионов, музыкантов, звёзд-блогеров. Самые умные и талантливые люди нашей страны! В другом любовь возвращается на ТНТ – шоу под рабочим названием «Идеальные незнакомцы» в Кейптауне. Там же в ЮАР пройдёт «Битва сезонов» реалити «Звёзды в Африке».