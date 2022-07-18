Мощи Сергия Радонежского привезут в Петербург в сентябре

В сентябре в Петербург привезут мощи Сергия Радонежского Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Санкт-Петербург в сентябре этого года привезут мощи Сергия Радонежского. Святыня побывает в разных городах страны, а в Северной столице окажется с 25 по 28 сентября. В течение этих трех дней верующие смогут поклониться мощам. Об этом рассказали в Смольном.

18 июля в православии отмечается праздник - 600 лет со дня обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. Патриарх Кирилл провел на Соборной площади лавры праздничное богослужение. Также торжества состоятся в Троице-Сергиевой лавре в Сергиевом Посаде.

- В Петербурге также вспоминают и почитают великого святого России, - отметил губернатор города Александр Беглов.

В честь праздника в городе состоялось музыкально-поэтическое представление, посвященное эпохе преподобного. А в Государственном музее истории религии вскоре откроется выставка «Игумен земли Русской Сергий Радонежский», где посетителям представят более 60 экспонатов и расскажут о жизни Радонежского.

Помимо этого, в Свято-Троицкой Сергиевой Приморской мужской Пустыни можно посетить тематическую бесплатную экскурсию.

Сергий Радонежский жил в 14 веке и был основателем ряда монастырей. С ним связано возникновение русской духовной культуры.