«Из Санкт-Петербурга с любовью…»

Компания изготавливает сувенирную атрибутику по индивидуальному заказу. Фото: Яна Грачикова.

Санкт-Петербург славится не только производством легендарных ледоколов и императорского фарфора, но и оригинальными сувенирами. Подарите своим близким или коллегам презент, который будет напоминать о любимом городе и сохранится на долгие годы. Такой приз можно заказать в «НАГРАДА Плюс». Это петербургская компания, которая изготавливает сувенирную атрибутику, наградные медали и кубки по индивидуальному эскизу, в цвете и с гравировкой. А главное, изделия красивы и прочны - их делают как из стекла, так и из акрила.

Изделия создают из стекла и акрила. Фото: Яна Грачикова.

«Стратегически важно развивать производство в нашей стране, сфера наград и сувениров не исключение. Нам, как производителю, важно, чтобы качество нашей продукции было высоким, а цена приемлемой для конечного потребителя», - утверждает руководство компании.