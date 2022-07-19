Ленинградский фермер рассказал о планах на развитие бизнеса

Алексей Садов. Фото: пресс-служба Россельхозбанка.

«Жили-Растили» – это семейная ферма в Гатчинском районе, первый проект по доставке качественной свежей зелени и салатов от выпускника первой волны «Школы фермера» и амбассадора РСХБ в Ленинградской области Алексея Садова.

«2010 год пришелся на дефицит урожая и, как следствие, повышения цен на свежую зелень и овощи. В тот момент я решил попробовать вырастить урожай самостоятельно, начал с зелени и трех гектаров земли. Спустя два года, я решил повысить уровень своих знаний в этой отрасли и начал свое обучение в Санкт-Петербургской государственной аграрной академии, а затем и в «Школе фермера», потому что, как оказалось, выращивать даже петрушку или укроп не так просто и без должных знаний сложно выйти на серьезный объем урожая», – рассказал Алексей.

Сейчас Алексей является не только основателем собственной доставки овощей и зелени, но и организатором популярного проекта в Ленинградской области – «День поля». У каждого желающего есть возможность собрать свою коробку сезонных овощей самостоятельно: редиса, морковки, кукурузы, кабачков и огурцов. А в завершении сбора урожая посетить столовую, где все блюда приготовлены из фермерских продуктов.

В планах у Алексея Садова увеличение количество теплиц, дальнейшая закладка клубничной плантации, а к новому сезону «День поля» в каждую субботу встречать по 5 тысяч человек.

Помимо собственной доставки свежих овощей, зелени и фруктов, фермер реализует продукцию на маркетплейсе Россельхозбанка Свое Родное.

Свое Родное – это цифровой маркетплейс, разработанный Россельхозбанком, который позволяет любому фермеру совершенно бесплатно создать собственную витрину товаров и начать предлагать свою продукцию напрямую конечному потребителю. Сегодня на фермерском маркетплейсе Свое Родное представлено более 60 тысяч товаров от более чем 8 тысяч фермерских хозяйств по всей стране. Ассортимент маркетплейса постоянно пополняется.