Жители Северо-Запада в три раза чаще открывали вклады в Сбере. Фото: freepik.com.

По итогам первого полугодия 2022 года клиенты Северо-Западного банка Сбербанка разместили во вклады более 1,35 трлн рублей. Более половины всего объема приходится на Санкт-Петербург, на втором месте – Ленинградская и Архангельская области. Для сравнения в прошлом году за этот же период клиенты банка разместили 352 млрд рублей, таким образом, объем денежных средств во вкладах вырос в 3,8 раз, а по Санкт-Петербургу – в 4,2 раза.

Увеличилось и количество срочных вкладов в Сбере: в среднем в 2,7 раза по Северо-Западу, в три раза – по Петербургу.

60% вкладов в СЗФО открыты онлайн. В цифровых лидерах – Санкт-Петербург (67%) и Мурманск (65%).

Сегодня Сбербанк предоставляет своим клиентам оптимальную линейку вкладов, ставки по которым варьируются в зависимости от срока и суммы, а также возможности снятия и пополнения вложений. Вклады можно открытьв рублях или валютев отделениях Сбербанка, на устройствах самообслуживания, или в Сбербанк Онлайн и его мобильном приложении. Кроме того, при наличии подписки СберПрайм+ у клиентов банка есть возможность оформить СберВкладПрайм с повышенной процентной ставкой.