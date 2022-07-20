Биолог назвал вескую причину не собирать чернику в Ленобласти

Биолог посоветовал не собирать пока чернику в Ленобласти / Фото: Павел Глазков

В лесах под Санкт-Петербургом и в Ленинградской области море кустов черники. Они уже усеяны черными ягодками. Однако эксперты советуют не торопиться с их сбором. Как пояснил биолог Павел Глазков, хоть внешне черника уже и кажется съедобной, на самом деле она пока не созрела. Поэтому стоит еще повременить. Об этом специалист рассказал 20 июля.

- Несмотря на то, что внешне ягоды черники выглядят спелыми, до конца она еще не созрела. Да и на вкус пока кислит. Но главное, что эта полезная ягода, до конца не созрев, еще не набрала все свои уникальные природные свойства, - пояснил Глазков.

Биолог отметил, что стоит подождать еще неделю, а лучше две, пока ягоды не наполняться всеми своими богатыми свойствами. Глазков добавил, что сам предпочитает собирать чернику не раньше середины августа. Именно к этому времени "лесное сокровище" становится наиболее спелым и полезным.

Зато под Петербургом уже много спелой морошки. Опытные ягодники отправляются за ней в Кировский и Приозерские районы. Важно помнить, что у морошки красные ягоды - его не спелые. Она должна быть янтарного цвета.