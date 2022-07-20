Где можно купаться в Санкт-Петербурге в июле 2022 года: Список мест от Роспотребнадзора

Где можно купаться в Санкт-Петербурге в июле 2022 года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Роспотребнадзор Санкт-Петербурга обновил список мест, где безопасно можно искупаться. Специалисты с мая постоянно проводят мониторинг 24 пляжей города на соответствие требованиям санитарного законодательства. На 19 июля было собрано 528 проб воды. Рассказываем, где можно купаться в Санкт-Петербурге в июле 2022 года.

МОЖНО КУПАТЬСЯ

Проверка показала, что вода безопасна для человека лишь в двух водоемах Петербурга. Это Верхнее Суздальское Озеро в Выборгском районе, а также озеро Безымянное в Красносельском районе. В июне разрешено было купаться лишь в Ольгинском водоеме в Выборгском районе, однако сейчас это место уже находится под запретом из-за ухудшения качества воды.

НЕЛЬЗЯ КУПАТЬСЯ

Так, помимо Ольгинского водоема в Санкт-Петербурге запрещено купаться еще в 19 водоемах. Это:

-- река Ижора - пляж Взрослый и Детский (Колпинский район);

- озеро Безымянное (Красносельский район);

- Среднее Суздальское и Нижнее Суздальское озера (Выборгский район);

- Колонистский пруд (Пушкинский район);

- озеро Разлив - пляжи: «Офицерский», «Белая гора», «Северный», «Зеленая Гора», «Новый»;

- Финский залив - пляжи: «Кронштадтский» (Кронштадтский район); «Комаровский», «Ласковый», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Дюны», «Белые ночи», «Сестрорецкий» (Курортный район); «Морские Дубки» (Приморский район).

Напомним, что купание в этих водоемах чревато заражением острыми острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.