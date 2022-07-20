«Героями не рождаются, героями становятся»: первый Военно-спортивный форум пройдет в Санкт-Петербурге

Участники пресс-конференции отметили важность патриотического воспитания молодежи. ФОТО: Ангелина Мелюхина

Накануне открытия первого Военно-спортивного форума в «Доме журналиста» прошла пресс-конференция, на которой представители органов власти и военных учебных заведений Северной столицы обсудили цели и программу мероприятия.

Гости и участники Форума смогут посетить выставку современного вооружения, спецтехники, средств связи и обмундирования, увидеть бои по рукопашному бою и открытую тренировку, пообщаться с представителями ведущих военных учебных заведений города. На мероприятии также будут показательные выступления подразделений спецназначения и кинологической службы, открыты площадки ДОСААФ, военно-прикладных клубов и стрелковых центров.

- Сама идея форума у меня появилась довольно давно: мы многие годы проводили военно-спортивные сборы в Петербурге, в них участвовали ребята, которые оступились в жизни. После сборов они обращались ко моей команде с вопросом, как же поступить в военное учебное заведение. Мы включались, помогали, писали письма - и судьбы многих ребят изменились, - рассказал директор Форума, заместитель председателя комиссии по молодежной политике, развитию добровольчества, патриотическому воспитанию и спорту Общественной палаты Санкт-Петербурга Константин Блохин - Хотелось рассказывать и просвещать молодежь о военном образовании. Это интересно, нужно и важно, чтобы как можно больше молодых людей побывали на мероприятии и своими глазами все увидели.

Тех, кто еще только выбирает профессию, будет интересна экспозиция военных учебных заведений Санкт-Петербурга: на стендах абитуриенты и старшеклассники смогут пообщаться с представителями вузов, узнать об особенностях поступления и учебы.

А в рамках деловой программы пройдет пленарное заседание и секции на темы патриотического воспитания и спортивной подготовки детей и молодежи.

КОНКРЕТНО

Дата и место проведения: 22 июля 2022 года, «Ленрезерв», ул. Феодосийская, д. 4.