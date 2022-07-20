Ни себе ни людям: в петербургской IKEA работники намеренно ломали новые сковородки

В IKEA объяснили, зачем их сотрудники ломают новые сковородки. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Шокирующее видео, способное разорвать сердце любой домохозяйки, сняли жители Петербурга. В одной из двух IKEA – в Кудрово – работник шведского магазина «с двух рук» ломал сковородки о мусорный контейнер, а потом бросал их в бак. Кадры такого варварства, попавшие в Интернет, взбаламутили пользователей соцсетей.

- Зачем? Это же варварство! Ни себе ни людям получается, - возмущаются горожане, многие из которых так не смогли пробиться на онлайн-распродажу шведских товаров из-за зависшего сайта IKEA.

Однако в самой компании поспешили заверить, что никакого злого умысла нет и никто хорошие вещи перед уходом из России не уничтожает намеренно.

- В случае отзыва или поступления некондиционного товара, партия уничтожается, чтобы товары ненадлежащего качества точно вышли из продажи, - сообщили корреспонденту «КП-Петербург» в пресс-службе шведского ритейлера.

Какая именно модель сковородок оказалась бракованной, и в каких магазинах сети они могли еще оказаться, в пресс-службе не уточнили.

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