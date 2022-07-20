Прощай, со всех вокзалов вся еда: Кто и почему оставил пассажиров в Петербурге без пирожков и прессы

Долго ли торговые точки простоят закрытыми, пока неизвестно. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

С вокзалов Петербурга исчез дух предвкушения поездки. Пассажиры как и прежде снуют по залам с сумками и чемоданами, но вот жизнь в киосках с прессой, сувенирных точках и кафе, которые сопровождали даже короткие путешествия, остановилась. «Комсомолка в Петербурге» увидела это своими глазами и попыталась выяснить, что произошло.

ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ

Самый главный и шумный вокзал города, Московский, пропустил нас через линию досмотра и встретил двумя закрытыми киосками с газетами. На окошках у обоих объявление: «Уважаемые пассажиры! По техническим причинам деятельность объекта торговли временно приостановлена. Приносим извинения за временные неудобства». И бумажная ленточка «Опечатано» под подписью РЖД. Придумать киоскам технические причины даже сложно – витрины ломятся от товара, продавец как будто вот-вот придет и займет рабочее место. Да и чуть дальше вполне себе работают «Бургер Кинг» с очередями возле электронных касс и вендинговые аппараты с линзами, водой и прочей мелочью.

Закрыто практически все: церковная и цветочная лавки, салоны мобильных операторов, сувенирные, точки по продаже прессы, кафе. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Однако в главном зале – сплошь закрытые двери и перегороженные лентой входы. Везде одно и то же объявление о технических причинах или лаконичное «Коммерческая деятельность не осуществляется». Закрыты маленькие продуктовые магазинчики, три салона мобильных операторов, аптека, сувенирные точки, не менее пяти кафе и бистро, цветочный салон и даже церковная лавка. Растерянные пассажиры выстраиваются в очереди в оставшиеся точки со съестным – фастфудную «Сабвэй» и две крошечные кофейни. Чтобы перед поездкой заморить червячка хоть чем-нибудь.

В бистро с домашней кухней «Комсомолке» не смогли сказать, что происходит. Хозяйка заведения только качала головой.

– Ничего не говорят, ничего не знаем. Во вторник пришли и запретили деятельность. Кто остался работать, тот на прямых договорах с РЖД. А мы были в субаренде у «Торгового комплекса Московского вокзала». Все сидим на рабочих местах, ждем какого-нибудь решения. Но когда нам все скажут, неизвестно, – развела руками женщина.

ЗДЕСЬ КОФЕ НЕТ

В следующих трех точках хозяев на видном месте не нашлось, в двух продуктовых магазинах сидели продавщицы, которые честно признались, что не в курсе происходящего. А вот сотрудница блинной у выхода к поездам вздохнула и пожаловалась точь-в-точь на то же, что и ее коллега по цеху.

– К нам пришли 19 июля в три часа дня, сказали, что мы должны прекратить деятельность. Якобы наш договор субаренды недействительный и помещение мы занимаем незаконно. Наше руководство пошло разбираться, а мы вот второй день ждем на рабочих местах, какой результат будет. Знаю, что сейчас идет какое-то собрание. Нас просто опечатали, сказали, что нельзя вести торговлю, но съезжать не заставили. По всем вокзалам опечатывают точки, но конкретную информацию – работаем мы тут дальше или не работаем – ни мы, ни наш руководитель получить не можем, – рассказала женщина.

Повсюду одна картина – перегороженные витрины и объявление о "временной приостановке деятельности по техническим причинам". Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Пока мы беседуем, к кассе подходит пожилая женщина, разглядывая в витрине пирожные и хот-доги.

– А когда вы откроетесь? Через полчаса, через час?

– Боюсь, что только через несколько дней. Мы ничего не продаем и кофе сделать не сможем, – ответила пассажирке работница.

По словам женщины, все «пищевики» с понедельника прилично потеряли – и клиентов, и денег. Сейчас на вокзалах самый сезон – петербуржцы ездят в путешествия и на дачи, поэтому закономерно берут еду в дорогу. Даже со средним ценником в 200 рублей кафе и бистро прилично обогащались за день. А сейчас пассажиры ворчат, что точки отказываются их обслуживать. Продукты с витрины продать не успели – «подуставшие» за два дня булочки, бутерброды и хот-доги теперь полетят в мусор как списанная еда. Даже бесплатно раздать всю выпечку кафе не смогли – не ожидали внезапного закрытия и все-таки надеялись, что скоро снова откроются для клиентов.

ТОРГОВЛЕ БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ?

Среди закрытых дверей и перегороженных входов сильно заметны работающие точки. В них пахнет свежей едой и кофе, у кассы – покупатели. В одной из них отказались отвечать на вопросы «Комсомолки» – якобы начальник просил молчать. Но отметили, что «все это скоро закончится». Насколько правдивы такие прогнозы, остается только додумывать. Весь диалог получился расплывчатым.

Оставшиеся на работе магазины пользуются повышенным вниманием пассажиров. Удержаться на плаву им помогли прямые договоры аренды с РЖД. Остальные были субарендаторами. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

В сувенирной лавке встречаем хозяина точки. Мужчина подтверждает – он продолжает работать, благодаря прямому договору с РЖД. И соглашается разъяснить, что происходит на соседних торговых площадях.

– Здешний арендатор – это АО «Торговый комплекс Московского вокзала» (ТКМВ), которая Михальченко* (подробнее читайте в «СПРАВКА») принадлежит. Вокзалы были его последними точками, которые ему приносили прибыль. ТКМВ еще в мае РЖД уведомила, что расторгает с ним договор и что его точки должны закрыться. А ТКМВ ничего не сказал своим субарендаторам, чтобы «срубить» с них еще немного денег за аренду. Железной дороге при этом ТКМВ ничего не платил, ну вот РЖД и устала это терпеть, вчера решилась на серьезный шаг. Точки пока просто закрыли, но площади должны освободить, – рассказал мужчина.

Предприниматель заверил, что торговые точки не смогут остаться на насиженном месте – прямой договор с РЖД можно заключить лишь после победы на торгах осенью. К этому моменту разыгрываемые площади должны пустовать.

У СОСЕДЕЙ ТРАВА ЗЕЛЕНЕЕ?

«Комсомолка» сравнила обстановку и на Финляндском вокзале. Торговых точек там и без того не очень много, но закрытыми оказались практически все. Сувениры, продукты, выпечка, аптека, фастфуд и книги на втором этаже – двери и окошки закрыты. Отключены автоматы с водой и снеками, не работает киоск с часами и аксессуарами для электроники, зато рядом ждет покупателей точка лотерей.

На двери аптеки висит копия заявления главе РЖД от компании «Эдифарм» – в бумаге компания просит перевозчика заключить с ней договор аренды до 1 сентября. Документ датирован 15 июля. На одном из вендинговых автоматов с напитками колышется бумага от администрации вокзального комплекса Финляндского. В нем арендатору АО «Трансвенд» просят вывезти оборудование и продукцию с вокзала до 18 июля, хотя пишут, что «доступ в арендуемые помещения будет ограничен с 8.00 18 июля».

Аптека на Финляндском вокзале попросила РЖД заключить с ней договор аренды. Но пока точка закрыта. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

Два «живых» островка на вокзале – «Бургер Кинг» и кофейный киоск. Бариста передал «Комсомолке» слухи, ходящие по вокзалу – говорят, что уже дней через пять все точки снова откроют. Подтверждения этому, конечно, не нашлось.

ОФИЦИАЛЬНО

В пресс-службе ОАО «РЖД» «Комсомолке в Петербурге» подтвердили, что готовятся к проведению аукциона. Цель торгов – «вовлечение в гражданско-правовой оборот арендопригодных площадей вокзалов Санкт-Петербурга». Итоги аукциона планируется подвести до конца августа.

– Приостановка деятельности отдельных арендаторов 19 июля 2022 г. производилась в целях оформления возврата помещений. Комфорт пассажиров является приоритетом для компании, в связи с чем предоставление им необходимых сервисов будет обеспечено в полном объёме. Ряд торговых точек продолжает свою работу. Решение о возобновлении работы остальных будет принято в ближайшее время, – заключили в РЖД.

Для перекуса на вокзалах осталось по паре фастфудных точек да кофейных киосков. Фото: Арина МИФТАХУТДИНОВА

СПРАВКА «КП»

*Бизнесмен и миллиардер Дмитрий Михальченко, ныне проводящий время за решеткой за крупное хищение средств, – руководитель компаний-арендаторов на всех петербургских вокзалах. Согласно открытым источникам, бизнесмену принадлежат упомянутый АО «ТКМВ» (Торговый комплекс Московского вокзала), АО «ТКБВ» (Балтийского вокзала), АО «ТКЛВ» (Ладожского вокзала), АО «ТКФВ» (Финляндского вокзала), АО «ТКВВ» (Витебского вокзала). В графах «руководитель» у организаций значится «генеральный директор ЗАО «ХК «ФОРУМ» Михальченко Дмитрий Павлович. Юридический адрес и у «Форума», и у всех «ТК» одинаковый. А управляющей компанией у всех «ТК» выступает ООО «Бронка Групп», которую основали причастные к «Форуму» люди после ликвидации группы компаний.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ: