Учил, но забыл. Как не растерять знания за летние каникулы. Фото: пресс-служба Новакид, Shutterstock.com.

Три летних месяца способны разрушить все, что мы «выстраивали» упорным трудом. Достаточно детям войти в зону протеста, а родителям дать слабину. Или вы все еще считаете, что каникулы — повод напрочь забыть про обучение?

Американские психологи неспроста ввели в оборот термин summer slide («летний спуск»), обозначающий «потерю» знаний за время летних каникул. При этом, спуск прогнозируемо «крутой» — до 25% отката в знаниях на начало нового учебного года.

Феномен «используй или потеряешь» касается как нашей скелетно-мышечной системы, утрачивающей свою мощь в отсутствие тренировок, так и, в не меньшей степени, мозговой активности. В буквальном смысле рушатся нейронные связи, созданные с таким трудом.

При этом, подмечено, что иностранные языки забываются быстрее всего. Разговорная речь требует постоянной практики, а если этого не происходит, словарный запас беднеет, а автоматизм в использовании фраз и оборотов дает сбои.

- Лингвисты называют этот процесс «языковым истощением», — комментирует директор образовательных программ онлайн-школы английского языка Novakid Эми Кролевецкая. — При этом, важно учесть, что шансы заговорить на втором языке, как на родном, снижаются с возрастом. Образно говоря, мозг теряет свою пластичность. Так что, «уходить на каникулы» в этом случае как минимум недальновидно, если есть цель в будущем говорить совсем как native speaker.

Между тем, в России летние каникулы одни из самых продолжительных в мире. Целых три месяца против, скажем, шести недель в Великобритании. А в Японии школьники и вовсе отдыхают от учебного процесса всего 40 дней. Не удивительно, что для наших школьников в сентябре уроки по основным предметам напоминают «игру в догонялки». Программа не предусматривает время на повторение, а, значит, учителям приходится совмещать изучение нового материала и восстановление в памяти – старого.

Фото: пресс-служба Новакид, Shutterstock.com.

4 простых способа увлечь детей уроками летом

Хорошая новость заключается в том, что современные родители уже осознают тот факт, что учеба должна быть непрерывным процессом. А дети могут беспроблемно наверстать упущенное, если у них есть возможность и мотивация продолжать обучение. Остается продумать мотивацию и формат уроков, который не вызовет отторжения, будучи похож на школьную рутину.

- Изменения формата занятий — первый шаг к успеху. Тем более, онлайн-школы, проповедующие геймификацию, развивают свои обучающие методики с космической скоростью. Согласитесь, игры и квизы – куда интереснее привычной зубрежки. Берите ноутбук с собой в летние поездки. Если погода не радует, онлайн-занятия могут стать первостепенным источником развлечений.

- Используйте возможности детских цифровых лагерей. Например, в лингво-лагере Easy Breezy Virtual Camp, который работает уже второе лето подряд, можно подключаться к онлайн урокам с носителями языка, виртуальным экскурсиям, а также к играм с международными участниками. Занятия проходят на английском и к ним подключаются дети из разных стран мира: от Японии до Франции. Точно не соскучишься!

- Вместо расписания занятий, некстати напоминающего о том, что ребенку предлагают заниматься в каникулы, составьте «карту достижений». Это что-то вроде «мудборда», рекомендуемого нам психологами. Отмечайте на карте, как продвинулся ребенок в своих стараниях, и не скупитесь, наклеивая «звезды» и «кубки».

- Активное времяпровождение тоже может проходить с пользой для образовательного процесса. Экскурсии по городам и весям удобно совмещать с погружением в исторический курс. А также можно дополнять чтением книг. Где еще штудировать литературу про Александра Невского, как не на его родине в Переславле-Залесском? А прогулки по проспектам и паркам Санкт-Петербурга словно переносят нас во времена героев Достоевского. Так же в этом формате удобно практиковать английский язык для повседневного общения. Записаться на экскурсию на английском языке по родному городу? Отличная идея! А если родители сами неплохо владеют английским, легко сделать разговорную практику частью своей обычной жизни – хоть в путешествии, хоть во время загородного отдыха.

ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

Учащиеся, которые летом тратят на обучение хотя бы 3 часа в неделю, не сталкиваются с summer slide. Так что, стоит немного потрудиться, и новый учебный год не начнется со стресса и тревог.