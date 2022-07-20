Центр раздора: Эксперты поспорили, нужно ли защищать старую часть Кронштадта от туристов

Глава района считает, что туристы мешают жителям центра. Мнения на этот счет у самих кронштадтцев разделились. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Новость о том, что центр Кронштадта предлагают закрыть от туристических автобусов и путешественников-автомобилистов, стала довольно обсуждаемой и в кругу кронштадтцев, и в кругу петербуржцев. Громкое заявление об автобусах, которые мешают жителям старой части острова, сделал глава администрации Кронштадтского района Олег Довганюк. Речь о закрытии города, конечно, не шла.

– Кронштадт находится на небольшом острове, длиной всего 10 километров. А историческая часть и того меньше – около двух километров, – отметил Довгалюк на пресс-конференции ТАСС и подчеркнул, что туравтобусы ездят по старому центру хаотично.

Центр Кронштадта возможно даже сделать пешеходным. Тогда все главные достопримечательности получится обойти на своих двоих. Фото: Олег ЗОЛОТО

Каким бы громким ни было заявление, никакие серьезные обсуждения по нему еще не велись. А уж решений проблемы нет и подавно. В ответ на предложение создать в центре Кронштадта платную парковку, как в Петербурге, в Городском центре управления парковками ответили следующее:

– В ближайшее время создание платной парковки в центре Кронштадта не планируется, – сказали «КП-Петербург» в пресс-службе ведомства.

Но правда ли стоит огораживать старый город от наплыва автобусов и машин? А может быть, есть альтернативы? Мы нашли несколько вариантов вместе с автоэкспертом и урбанистом.

КОМФОРТНО МЕСТНЫМ – КОМФОРТНО И ТУРИСТАМ

Интересы местных всегда ужимаются, если города однобоко развиваются в туристической части, считает урбанист Михаил Климовский. В идеальном мире качество среды должны создавать в таком виде, чтобы и местным было комфортно, и туристам хорошо.

– Нужно не просто зарабатывать деньги на туристических объектах, а способствовать тому, чтобы среда менялась. Кронштадт используют как спальный и туристический район, считают его периферийным, хотя он заслуживает быть дорогим. Город страдает от маятниковой миграции – кронштадтцы ездят работать в Питер, значит в самом городе нужно стимулировать жизнь. Перенести вузы или создать точку местоприложения труда, чтобы кронштадтцы оставались в городе, – рассуждает Климовский.

Больших проблем с транспортом, считает эксперт, в городе и нет. Массового скопления автобусов ни сам Михаил Климовский, ни его команда, с которой он однажды исследовал Кронштадт для урбанистического проекта, не замечали. Чего не хватает, так это перехватывающих парковок для туристов, где они смогли бы пересаживаться с личных авто на самокаты, бесплатные шаттлы или велосипеды. Помогли бы также велодорожки и велопарковки, а также строительство автобусных парков и отстойно-разворотных площадок. Мест для них достаточно, уверен Климовский – в городе полно заросших промышленных территорий, которые можно с умом использовать.

Эксперты уверены, что транспортной проблемы в Кронштадте вовсе нет. Но предложили строить паркинги, перехватывающие парковки и запускать шаттлы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ПУСТИТЬ В ДЕЛО ПУСТЫРИ

Автоэксперт Дмитрий Попов тоже отметил, что не наблюдает в центре Кронштадта столпотворения автомобилей, хотя часто бывает в городе. По мнению Попова, у Кронштадта есть масса вариантов для решения названной проблемы.

– Странно закрывать въезд в центр для туристов, когда они так нужны городу. Убежден, что для туристических автобусов можно ввести квоту на въезд в центр, можно обустроить паркинги. По обеим сторонам улицы Адмирала Грейга, вдоль Кронштадтского шоссе есть пустыри, помойки, заброшенные воинские части, вдоль Цитадельского шоссе – лесные залысины, вытоптыши возле жилых домов. Места для строительства паркингов предостаточно! – уверен эксперт.

И пешеходную зону в старом центре тоже можно организовать, считает Попов. Например, в рамках Обводного канала, улиц Петровская, Макаровская, Советская, Аммермана и проспекта Ленина. Тогда притягательная для туристов историческая сердцевинка Кронштадта будет свободна, но доступ к территории у автомобилистов не потеряется – припарковаться получится сразу на семи улицах неподалеку.

Эксперт заметил, что больше всего от возможных въездных ограничений пострадают коренные кронштадтцы. Местным автомобилистам придется кардинально перестраивать маршруты, чтобы объехать закрытую часть города.

МНЕНИЕ ЗА

– Город небольшой, вполне можно обойти пешком! Мы приезжаем из Петербурга на маршрутке и просто гуляем по городу с большим удовольствием. А напичкать экскурсионными автобусами – стереть первозданность Кронштадта, его особую атмосферу! – высказывались в соцсетях местные жители и петербуржцы.

– Парковки для туристических автобусов надо делать, чтобы они не запруживали проезжие части.

МНЕНИЕ ПРОТИВ

– Радоваться надо, что туристы едут и развивать инфраструктуру, чтобы это не мешало жителям. А не запреты вводить, – высказывались в соцсетях местные жители и петербуржцы.

– Полагаю, что если закроют город для машин и оставят только «Метеоры», то поток сократится в разы. Посмотрите на стоимость билета - 4 тысячи с хвостиком за семейный билет туда и обратно. Я не думаю, что прогулка в Кронштадте этого стоит.